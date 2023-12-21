16 ülkeden paralı asker İsrail ordusuna katıldı! Fransızlar ilk sırada

21 Aralık 2023 16:53 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 16:59

7 Ekim’de başlayan İsrail-Hamas çatışması dünyanın gündemindeki yerini koruyor. 7 günlük insani ara dışında her gün Gazze Şeridi’ndeki yerleşim yerlerine hastane, okul, ibadethane demeden bomba yağdıran işgalci İsrail ordusu, 20 bine yakın sivil Filistinliyi katletti.

Çatışmanın başlarında Gazze’ye sadece havadan saldırılar düzenleyen İsrail ordusu kenti kuşatmak için karadan asker gönderdi. Ancak Hamas’ın güçlü direnişiyle karşılaşan İsrail güçleri, meskun mahal operasyonlarında çok sayıda kayıp verdi.

İSRAİL ORDUSUNUN YARDIMINA PARALI ASKERLE KOŞTU

Bölgedeki kayıpları günden güne artan İsrail, yabancı paralı askerlerle ordusunu destekliyor.

Dünyanın gözü önünde savaş suçları işlemeye devam eden İsrail ordusu, Aralık ayı başında yaptığı açıklamada 22 bine yakın paralı askerin orduya katıldığını duyurmuştu.

İLK SIRADA FRANSIZLAR VAR

Savaş 2 buçuk ayını doldururken Gazze'de soykırım peşinde olan İsrail ordusu adına savaşan, çifte vatandaşlığa sahip 21 bin 891 asker olduğu ortaya çıktı. Bu bağlamda İsrail ordusuna 16 ülkeden katılım oldu. En fazla katılım ise 4 bin 185 askerle Fransa…

İşte sayılarla İsrail ordusundaki yabancı paralı askerler

Fransa: 4 bin 185

İngiltere: 3 bin 142

ABD: 2 bin 584

Almanya: 2 bin 51

Hindistan: bin 720

İtalya: bin 653

Etiyopya: bin 580

Güney Sudan: Bin 462

Ukrayna: bin 158

FRANSIZ VEKİL İNCELEME TALEP ETMİŞTİ

Öte yandan Fransa'da, Milletvekili Thomas Portes, hükümetten, İsrail ordusunda faaliyet gösteren Fransızların, Gazze'deki savaş suçlarına karışıp karışmadığının incelenmesini istemişti.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 20 binden fazla Filistinli öldürüldü, 52 bin 600'den fazla kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 137'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 469 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 304 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 118 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.