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17 saatlik uçuşun ardından ortaya çıktı! Yolcu uçağında tahtakurusu istilası

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17 saatlik uçuşun ardından ortaya çıktı! Yolcu uçağında tahtakurusu istilası
Başlık Resmi17 saatlik uçuşun ardından ortaya çıktı! Yolcu uçağında tahtakurusu istilası "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Qantas Havayolları'na ait yolcu uçağını tahtakurusunun istila ettiğinin belirlenmesinin ardından uçağın cumartesi günü gerçekleştirmesi beklenen dönüş seferi iptal edildi.

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Avustralya merkezli Qantas Havayolları'na ait İtalya-Avusturalya seferini gerçekleştiren yolcu uçağında bazı yolcuların böcek ısırığından şikayet etmesi üzerine yetkililer harekete geçti. Cuma günü gerçekleştirilen 17 saatlik uçuşun ardından yapılan incelemede uçağı tahtakurusunun istila ettiği belirlendi.

17 saatlik uçuşun ardından ortaya çıktı! Yolcu uçağında tahtakurusu istilası
Başlık Resmi17 saatlik uçuşun ardından ortaya çıktı! Yolcu uçağında tahtakurusu istilası "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

DÖNÜŞ SEFERİ İPTAL EDİLDİ

Yolcu uçağının cumartesi günü gerçekleştirmesi beklenen dönüş seferi iptal edildi. Qantas Havayolları tarafından yapılan açıklamada yolcu uçağının, "derin bir temizlik" için seferin iptal edildiğini bildirerek, "Az sayıda ekonomi sınıfı koltukta bir sorun tespit edilmesinin ardından mühendislerimizin ve bakım ekiplerimizin uçağı derinlemesine temizlemesi için Cumartesi günü planlanan Roma-Perth seferinin iptali nedeniyle müşterilerimizden içtenlikle özür dileriz" ifadeleri kullanıldı.

İptalden etkilenen yolcuların otel masraflarının karşılandığı ve 48 saat içinde alternatif uçuşlara yönlendirildiği belirtildi.

2017 yılında da British Airways, Vancouver'dan Londra'ya seyahat eden bir aileden tahtakurusu ısırıklarına maruz kalması nedeniyle özür dilemişti.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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