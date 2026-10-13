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İzleyenler neye uğradığını şaşırdı! Maçta aynı anda iki gol atıldı

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Çin Birinci Ligi’nde oynanan Shaanxi Union ile Foshan Nanshi karşılaşmasında sahaya ikinci bir top girmesiyle, futbol sahalarında ender görülen anlardan biri yaşandı. İki topun aynı anda oyunda olduğu sırada eş zamanlı olarak iki gol atılırken, gollerin ikisi de geçerli sayılmadı.

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Çin Birinci Ligi’nde oynanan futbol karşılaşması, sahada yaşanan sıra dışı olayla gündeme geldi. Shaanxi Union ile Foshan Nanshi takımlarının karşı karşıya geldiği maçta, oyun devam ederken sahaya ikinci bir top girdi.

AYNI ANDA İKİ GOL BİRDEN!

Maç sırasında sahada bulunan topa ek olarak ikinci bir topun da oyuna dahil olmasıyla futbolcuların hareketleri ve pozisyonların gelişimi birbirine karıştı. İki topun da kısa süre içinde kale çizgisini geçmesi, sahada aynı anda iki ayrı gol atılmış izlenimi verdi.

İzleyenler neye uğradığını şaşırdı! Maçta aynı anda iki gol atıldı
Başlık Resmiİzleyenler neye uğradığını şaşırdı! Maçta aynı anda iki gol atıldı

HAKEM KARARINI VERDİ

Ancak pozisyonların yaşandığı sırada sahada birden fazla top bulunması nedeniyle goller geçerli kabul edilmedi. Hakem, yaşanan karışıklığın ardından pozisyonu değerlendirerek golleri iptal etti.

İlginç görüntülere sahne olan karşılaşma, hakemin müdahalesinin ardından devam etti. Shaanxi Union, Foshan Nanshi karşısında sahadan 5-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Aynı anda atılan iki gol çok konuşulurken, görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılarak viral oldu.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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