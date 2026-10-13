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Ünlü oyuncunun uçak yolculuğu karakolda bitti! Kabin memurlarından birini yumrukladı, diğerini ısırdı

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Ünlü oyuncunun uçak yolculuğu karakolda bitti! Kabin memurlarından birini yumrukladı, diğerini ısırdı
Başlık ResmiÜnlü oyuncunun uçak yolculuğu karakolda bitti! Kabin memurlarından birini yumrukladı, diğerini ısırdı "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

ABD'li oyuncu Selma Blair, Los Angeles-New York seferini yapan bir uçakta çıkan kavgada iki kabin görevlisini yaraladığı iddiasıyla gözaltına alındı. Uçak New York'a indikten sonra hastaneye götürülen 54 yaşındaki oyuncunun, burada da bir polis memuru ve hemşireye saldırdığı öne sürüldü. Kefaletle serbest bırakılan Blair'in temsilcisi, MS hastası olan oyuncunun uçuş sırasında tıbbi bir acil durum yaşadığını açıkladı.

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Cruel Intentions ve Hellboy filmlerindeki rolleriyle tanınan ABD'li oyuncu Selma Blair, Delta Air Lines'a ait yolcu uçağında yaşanan olay nedeniyle gözaltına alındı.

BİRİNİ YUMRUKLADI, DİĞERİNİ ISIRDI

Los Angeles'tan New York'a giden uçakta yaşanan kavganın ardından bir kabin görevlisini ısırdı, diğerini ise yumrukladı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Blair hakkında yasal işlem başlatıldı.

Reuters'ın haberine göre olay, pazar akşamı Los Angeles-New York seferini yapan uçakta meydana geldi. New York Liman İdaresi ve New Jersey polisinin açıklamasında, uçakta fiziksel şiddet uygulayan bir yolcu bulunduğu yönündeki ihbar üzerine harekete geçildiği belirtildi.

Ünlü oyuncunun uçak yolculuğu karakolda bitti! Kabin memurlarından birini yumrukladı, diğerini ısırdı
Başlık ResmiÜnlü oyuncunun uçak yolculuğu karakolda bitti! Kabin memurlarından birini yumrukladı, diğerini ısırdı

HASTANEDE DE TAŞKINLIK ÇIKARDI

Uçağın John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na inmesinin ardından Blair gözaltına alındı. Değerlendirilmek üzere hastaneye götürülen oyuncunun, müdahale sırasında bir polis memuruna ve hastanede bir hemşireye tekme attığı da iddia edildi. Olayda yaralanan iki kabin görevlisinden birinin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Blair, saldırı suçlamalarıyla hakim karşısına çıkarıldıktan sonra kefaletle serbest bırakıldı. Davanın bir sonraki duruşmasının 19 Ocak 2027'de yapılacağı bildirildi.

Ünlü oyuncunun uçak yolculuğu karakolda bitti! Kabin memurlarından birini yumrukladı, diğerini ısırdı
Başlık ResmiÜnlü oyuncunun uçak yolculuğu karakolda bitti! Kabin memurlarından birini yumrukladı, diğerini ısırdı

HAVAYOLU ŞİRKETİNDEN İLK AÇIKLAMA

Delta Air Lines ise olayla ilgili yaptığı açıklamada, yolcu ve mürettebat güvenliğinin öncelikleri olduğunu vurguladı. Şirket, kurallara aykırı veya yasa dışı davranışlara karşı sıfır tolerans politikası uyguladıklarını belirtti.

‘TIBBİ BİR ACİL DURUM YAŞADI’ İDDİASI

MS hastalığı olduğu bilinen Selma Blair'in temsilcisi, oyuncunun uçuş sırasında yaşadığı tıbbi bir acil durumun, söz konusu davranışlara yol açtığını savundu. Temsilci, Blair'in uçağın inişinin ardından vakit kaybetmeden tıbbi müdahale aldığını ve sağlık durumunun şu anda stabil olduğunu açıkladı.

2018 yılında multipl skleroz (MS) hastalığına yakalandığını duyuran oyuncunun yaşadığı sağlık sorununun uçaktaki olayla bağlantısı hakkında ise ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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