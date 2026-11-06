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23 tonluk tanker devrildi, kentte hayat durdu! En yüksek seviyede alarm: Halka 'Evde kalın' çağrısı

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23 tonluk tanker devrildi, kentte hayat durdu! En yüksek seviyede alarm: Halka 'Evde kalın' çağrısı
Başlık Resmi23 tonluk tanker devrildi, kentte hayat durdu! En yüksek seviyede alarm: Halka Evde kalın çağrısı

Almanya'nın Krefeld kentinde 23 ton nitrik asit taşıyan tankerin devrilmesi paniğe neden oldu. Kimyasal sızıntı nedeniyle bölgede alarm verilirken okullar ve kreşler kapatıldı, tren seferleri durduruldu. Halka kapı ve pencerelerini kapatarak evlerinde kalmaları uyarısı yapıldı.

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Almanya'nın batısındaki Krefeld kentinde gece saatlerinde meydana gelen tanker kazası, kimyasal sızıntı tehlikesini beraberinde getirdi. Berliner Caddesi üzerinden A57 Otoyolu'na bağlanan giriş rampasında 23 ton nitrik asit yüklü tanker devrildi.

EN YÜKSEK SEVİYEDE TEHLİKE UYARISI GÖNDERİLDİ

Bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibinin yanı sıra kimyasal madde uzmanları sevk edildi. Krefeld Belediyesi de NINA uyarı uygulaması üzerinden bölge halkına en yüksek seviyede tehlike uyarısı gönderdi.

HALKA 'EVDE KALIN' ÇAĞRISI

Kazada yaralanan tanker sürücüsü hastaneye kaldırılırken, bölgede alarm durumuna geçildi. Güçlü aşındırıcı etkisi nedeniyle nitrik asit yayılan bölgedeki halka, "Evde kalın, pencereleri ve kapıları kapatın, havalandırma ve klima sistemlerini çalıştırmayın" uyarısı yapıldı.

23 tonluk tanker devrildi, kentte hayat durdu! En yüksek seviyede alarm: Halka Evde kalın çağrısı
Başlık Resmi23 tonluk tanker devrildi, kentte hayat durdu! En yüksek seviyede alarm: Halka Evde kalın çağrısı

OKULLAR KAPATILDI, TREN SEFERLERİ DURDURULDU

Kaza bölgesinde yaklaşık 1 kilometrelik alan güvenlik çemberi oluşturuldu, kimyasal sızıntının yol açabileceği tehlike nedeniyle Krefeld şehrinde dört okul ve 15 kreşin gün boyu kapalı kalmasına karar verildi. Ayrıca bölgede 6 tren hattında seferlerin geçici olarak durdurulması kararlaştırıldı.

Yaklaşık 150 itfaiye personeli ile kimyasal madde uzmanı olan ekipler yaklaşık 8 saat süren çalışmanın ardından tehlike oluşturan nitrik asidi özel ekipmanlarla tahliye etti. Tahliye işleminin ardından acil durum bölgesi bin metreden 200 metreye düşürüldü ve halkın evlerinden çıkabileceği duyuruldu.

Yerel saat ile 11.00'de ise acil durumu uyarısının kaldırıldığı, kaza bölgesi çevresindeki yol kapatmalarının devam edeceği, halkın bir süre daha nitrik asit kaynaklı kötü kokuyu hissedebileceği açıklandı.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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