28 Starlink uydusu daha uzayda! Kullanıcı sayısı 6 milyonu aştı

SpaceX, Florida’dan gerçekleştirdiği fırlatmayla 28 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderirken, Falcon 9 roketinin güçlendiricisi 22. görevini başarıyla tamamladı. Kısa süre önce yaşanan ağ kesintisinin ardından gelen bu fırlatma sonrası, Starlink'in küresel kullanıcı sayısı 6 milyonu aştı.

SpaceX, Florida’dan gerçekleştirdiği başarılı bir fırlatmayla alçak Dünya yörüngesine 28 Starlink uydusu daha gönderdi. Fırlatma, geçtiğimiz günlerde yaşanan kısa süreli Starlink hizmet kesintisinin ardından geldi.

22. GÖREV BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü’nün 40 numaralı fırlatma rampasından saat 05.01’de (EDT) havalanan Falcon 9 roketinin ilk aşama güçlendiricisi, bu uçuşla birlikte 22. kez görev yaptı. Daha önce Crew-6 görevinde ve 17 Starlink misyonunda kullanılan bu güçlendirici, kalkıştan yaklaşık 8 dakika sonra Atlantik Okyanusu’nda konuşlu “A Shortfall of Gravitas” adlı drone gemisine başarıyla iniş yaptı.

Bu iniş, söz konusu drone gemisinin 119. başarılı inişi olurken, SpaceX’in Florida ve Kaliforniya’daki toplam iniş sayısını 480’e yükseltti. 2025 yılı içinde gerçekleştirilen bu fırlatma, Falcon 9 roketiyle yapılan 91. görev olarak kayıtlara geçti.

Uzay bilimci Jonathan McDowell’e göre, şu anda yörüngede 8 binden fazla Starlink uydusu bulunuyor. Şirketin dünya genelinde 6 milyondan fazla kullanıcısı bulunurken, 2021’de hizmete giren Starlink’in yalnızca ABD’deki abone sayısı 2 milyonu geçti.

ARIZA YAŞANMIŞTI

Güney Kore merkezli UPI haber sitesinden edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz Perşembe günü, Starlink kullanıcıları yaklaşık 2,5 saat süren nadir bir ağ kesintisi yaşadı. Arıza saat 16.00 sularında başlarken, SpaceX birkaç saat içinde hizmetin büyük oranda yeniden sağlandığını duyurdu.

Tam erişim ise olaydan yaklaşık 4 saat sonra geri geldi. Starlink Mühendislik Başkan Yardımcısı Michael Nicholls, X platformundaki paylaşımında, “Kesinti, çekirdek ağı yöneten bazı dahili yazılım servislerindeki bir arızadan kaynaklandı. Bu geçici kesintiden dolayı özür dileriz. Ağı yüksek güvenilirlikte sunma taahhüdümüz devam ediyor. Arızanın temel nedenini belirleyerek tekrar yaşanmaması için gerekli önlemleri alacağız” ifadelerini kullandı.

Bir sonraki SpaceX fırlatmasının, Cumartesi günü Kaliforniya’daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü’nden Türkiye saatiyle Pazar sabahı 06.55’te (20:55 PDT) yapılması planlanıyor. Bu görev kapsamında da 24 Starlink uydusunun daha uzaya gönderilmesi hedefleniyor.