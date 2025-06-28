3. Dünya Savaşı için geri sayım mı? En güvenli sığınaklar açıklandı! Türkiye’nin yeri olay oldu!

Ortadoğu’da yükselen savaş gerilimi ve büyük güçler arasındaki tehlikeli restleşme, dünyayı adeta bir kıvılcımın patlayacağı anı bekleyen barut fıçısına çevirdi. Küresel çatışma senaryoları giderek daha gerçekçi hale gelirken, uzmanlar muhtemel bir 3. Dünya Savaşı’nda sığınılabilecek en güvenli ülkeleri listeledi. Türkiye’nin sıralamadaki yeri ise tartışmaları beraberinde getirdi.

Dünya diken üstünde! Ortadoğu’daki alevlenen çatışmalar ve büyük güçlerin gerilimi tırmandırması yeni bir küresel savaşın ayak seslerini güçlendiriyor. Ekonomi ve Barış Enstitüsü tarafından hazırlanan 2025 Küresel Barış Endeksi ise bu korkutucu tabloyu daha da netleştiriyor.

Son verilere göre dünya, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en fazla aktif devlet temelli çatışmaya sahne oluyor. Geçtiğimiz yıl on yedi ülkede çatışmalara bağlı olarak binden fazla insan hayatını kaybetti, on sekiz ülkede ise yüzü aşkın ölüm kaydedildi.

NASIL BELİRLENDİ?

En az barışçıl 10 ülkenin coğrafi çeşitliliklerine rağmen dikkat çeken ortak özellikleri bulunuyor. Devam eden iç ya da dış çatışmalar, zayıf veya çökmüş yönetişim, yüksek askeri harcamalar ve ciddi insani krizler bu ülkelerin ortak paydası. Uzmanlara göre bu ülkeler aynı zamanda yabancı müdahalelere açık olmaları nedeniyle daha fazla istikrarsızlık riski taşıyor.

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2025'TE EN ALT SIRALARDA YER ALAN ÜLKELER

Listenin en altındaki ülkelerden Mali, cihatçı isyanlar ve askeri yönetimin etkisiyle siyasi dalgalanmalar yaşarken, İsrail ise Hamas’la süren savaşın yol açtığı büyük can kayıpları ve askeri harcamalardaki artış nedeniyle sıralamada geriledi.

Güney Sudan iç bölünmeler ve halkın devlete olan güveninin zayıflaması nedeniyle çatışma riski taşırken, Suriye’de rejim değişimi sonrası oluşan geçiş hükümeti büyük zorluklarla karşı karşıya. Afganistan, zayıf güvenlik yapısı ve şiddet içeren aşırılık nedeniyle dünyada en kırılgan ülkelerden biri olarak öne çıkıyor.

Yemen’de iç savaş ve insani felaketler devam ederken, Demokratik Kongo Cumhuriyeti etnik çatışmalar ve dış müdahale nedeniyle derin bir kriz yaşıyor. Sudan’da ordu ile paramiliter güçler arasındaki iç savaş ise binlerce insanın ölümüne ve kitlesel yerinden edilmeye yol açtı.

Ukrayna, Rusya ile devam eden savaş nedeniyle en az barışçıl ikinci ülke olarak listelendi. Rusya ise savaşın ülke içine sıçraması, artan iç şiddet ve militarizasyon nedeniyle bu yıl ilk kez listenin en alt sırasında yer aldı.

Sonuçlara göre, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en yüksek sayıda aktif savaş ya da çatışma yaşanıyor.

NEDEN GÜVENLİ?

Uzmanlar, bir ülkenin "savaşta güvenli" sayılması için coğrafi izolasyon, askeri ve siyasi tarafsızlık, enerji ve gıda bağımsızlığı, sosyal uyum ve güçlü yönetim gibi kriterleri öne çıkarıyor. Özellikle Avrupa’nın Ukrayna Savaşı sırasında enerji bağımlılığı nedeniyle yaşadığı zorluklar bu faktörlerin önemini daha da netleştirdi.

SAVAŞTA EN GÜVENLİ ÜLKELER

Çalışmaya göre en güvenli ülkelerin başında İzlanda, İrlanda, Yeni Zelanda, Avusturya ve İsviçre geliyor. İzlanda'nın coğrafi izolasyonu ve ordusuz yapısı, İrlanda’nın NATO dışı politikası ve ada konumu, Yeni Zelanda'nın uzaklığı ve tarımsal bağımsızlığı, Avusturya ve İsviçre'nin ise tarafsızlık geleneği bu ülkeleri öne çıkaran başlıca özellikler arasında gösteriliyor. Singapur ise enerji ve gıda tedarikindeki yenilikçi çözümleriyle dikkat çekiyor. Ayrıca Portekiz, Danimarka, Slovenya ve Finlandiya da barış endeksinde güvenli ülkeler arasında sayılıyor.

İzlanda, dünyanın en huzurlu ülkelerinden biri olarak ün kazandı.

TÜRKİYE'NİN SIRALAMADAKİ YERİ

Rapora göre Türkiye, 163 ülke arasında 146. sırada yer aldı. Coğrafi konumu, bölgesel gerilimler ve stratejik hatlar üzerindeki konumu, muhtemel bir küresel çatışmada Türkiye’nin güvenli bir ülke olarak değerlendirilmesini zorlaştırıyor.