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Savaşın ardından... Ülkenin başkentinde hayat duruyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Savaşın ardından... Ülkenin başkentinde hayat duruyor
İran, İsrail, Tahran, Cenaze Töreni, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail’in ağır saldırıları sonrası İran’ın başkenti Tahran’da hayat adeta durdu. Üst düzey kayıplar nedeniyle düzenlenecek toplu cenaze törenleri için bütün kamu kurumları kapatılıyor.

İran’ın başkenti Tahran’da, İsrail’in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden üst düzey sivil ve askeri yetkililer için düzenlenecek cenaze törenleri öncesinde kamu kurumları tatil ediliyor.

Tahran Valisi Muhammed Sadık Mutemediyan tarafından yapılan açıklamada, “İran’ın şehitlerinin görkemli cenaze törenine halkın ve çalışanların geniş katılımını sağlamak amacıyla, başkentteki bütün kamu daireleri cumartesi günü kapalı olacak” ifadeleri yer aldı.

Cenaze törenlerinin sabah saatlerinde İnkılap Meydanı’nda başlayacağı duyurulurken, hayatını kaybedenlerin arasında komutanlar, nükleer bilim insanları ve sivil yetkililerin olduğu belirtildi.

İran İslami Tebliğ Konseyi de, 60’tan fazla kişi için toplu tören düzenleneceğini açıkladı.

NE OLDU?

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi. İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybetti.

İran Sağlık Bakanlığı, son yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 627, yaralı sayısının da 4 bini aştığını bildirdi. İran'ın karşılık olarak düzenlediği füze saldırılarında İsrail'e göre, 28 kişi öldü, 1272 kişi yaralandı.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenledi.

İran ABD'nin saldırısına misilleme olarak 23 Haziran'da, ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırdı. ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ve İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurdu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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