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CANLI ANLATIM

CANLI | İran'a yeni suikast saldırısı! Üst düzey yetkililer hedef alındı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
CANLI | İran&#039;a yeni suikast saldırısı! Üst düzey yetkililer hedef alındı
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail-İran savaşında tam ateşkes sağlandı derken bir suikast saldırısı daha gerçekleşti. Tahran'da bir apartmanın dronla vurulduğu bildirildi. Saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndaki üst düzey yetkililerin ve bir nükleer bilim insanının hedef alındığı bilgisi verildi. İşte anbean bölgedeki son gelişmeler...

Canlı Anlatım Özeti
  • NÜKLEER BİLİM İNSANI DA HEDEF
  • İRAN'A YENİ SUİKAST SALDIRISI
  • İRAN: ABD İLE ANLAŞMA YOK
  • İSRAİL-İRAN SAVAŞI VE ATEŞKES

27.06.2025 01:25

🔴 NÜKLEER BİLİM İNSANI DA HEDEF 

Saldırının ardından açıklamada bulunan İsrailli gazeteci Joe Truzman, şu bilgileri aktardı:

"Tahran'da iki İran Devrim Muhafızları mensubu ve bir nükleer bilim insanına yönelik başarılı bir hedefli operasyon yapıldığına dair raporlar alıyorum."

27.06.2025 01:10

🔴 İRAN'A YENİ SUİKAST SALDIRISI

Tahran'da bir apartmana drone saldırısı düzenlendiği bildirildi.

İlk bilgilere göre, saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndaki üst düzey yetkililer hedef alındı.

CANLI | İran'a yeni suikast saldırısı! Üst düzey yetkililer hedef alındı - 1. Resim

27.06.2025 01:00

İRAN: ABD İLE ANLAŞMA YOK

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Başkan Donald Trump'ın açıklamasının aksine ABD ile görüşmelere başlama kararı almadıklarını duyurdu.

Erakçi, "Bu açıklamaları ciddiye almayın. ABD ile müzakereler için henüz bir anlaşma yapılmadı. Hatta bu konuda bir konuşma bile yapılmadı. Onlardan sürekli çelişkili açıklamalar geliyor" ifadelerini kullandı.

27.06.2025 00:00

İSRAİL-İRAN SAVAŞI VE ATEŞKES

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi. İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 627, yaralı sayısının da 5 bin 332 olduğunu bildirdi. İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 28 kişinin öldüğünü, en az 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı. ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu iki ülke arasındaki ateşkes 24 Haziran'da devreye girdi.

Yer: Tahran

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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