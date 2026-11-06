3 milyon kişinin parası bankada kalınca Devlet Başkanı istifa etti! Trump müdahil oldu

Paraguay'da yaklaşık 3 milyon müşterisi bulunan Ueno Bank'ın çöküşü siyasi krize dönüştü. Bankadaki hesapların dondurulmasının ardından Devlet Başkanı Santiago Pena istifasını açıkladı. Hakkında üç ayrı ceza soruşturması açılan Peña için Kongre'de azil süreci başlatıldı

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Güney Amerika ülkesi Paraguay'da Ueno Bank'ın ödeme güçlüğüne düşmesinin ardından başlayan mali kriz, Devlet Başkanı Santiago Pena'nın istifasını açıklamasıyla yeni bir boyuta taşındı.

Milyonlarca kişinin banka hesaplarına erişimini kaybetmesi üzerine protestolar düzenlendi. Bankayla geçmişte iş bağlantıları bulunan Peña hakkında ceza soruşturmaları açıldı ve Kongre'de azil süreci başlatıldı.

Pena, 5 Kasım Perşembe günü sosyal medya hesabından yayımladığı video mesajıyla görevinden istifa etme kararı aldığını duyurdu.

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"CUMHURBAŞKANLIĞI GÖREVİMDEN İSTİFA ETME KARARI ALDIM"

Pena, istifa açıklamasında şunları yazdı:

"Cumhuriyet Başkanlığı görevimden istifa etme kararı aldım. Bunu ülkemizin istikrarı, toplumsal barış ve kamusal kurumlarımızı koruma ihtiyacını göz önünde bulundurarak yapıyorum."

Paraguay halkının tasarruflarına erişebilmesi için hızlı çözüm bulunmasını isteyen Peña, bankacılık krizine ilişkin suçlamaları reddetti.

İSTİFA AÇIKLAMASI YETMEDİ, AZİL SÜRECİ BAŞLATILDI

Paraguay Temsilciler Meclisi, Pena'nın istifasını açıklamasının ardından azil sürecinin başlatılmasını oy birliğiyle kabul etti.

Pena, bankayla bağlantıları nedeniyle görevini ciddi ve sistematik biçimde ihmal etmekle suçlandı.

Kongre'nin iki kanadı, istifasının kabul edilip edilmeyeceğini görüşmek üzere ortak oturum düzenledi. Ancak bazı milletvekillerinin toplantıyı terk etmesi üzerine karar alınamadı.

Muhalefet milletvekilleri, istifası resmen kabul edilmeyen Pena'nın görevde kalmaya devam ettiğini ve yargı önünde hesap vermesi gerektiğini söyledi.

Senato'daki azil duruşmaları Perşembe gecesi başladı. Görüşmelerin Cuma günü de sürmesi planlandı.

3 milyon kişinin parası bankada kalınca Devlet Başkanı istifa etti! Trump müdahil oldu

BAŞSAVCILIK ÜÇ AYRI SORUŞTURMA AÇTI

Paraguay Başsavcılığı, Ueno Bank'ın denetlenmesi ve tasfiye süreci, kamu fonlarının bankaya aktarılması ve devlet yetkililerinin işlemleri hakkında üç ayrı soruşturma başlattı.

Pena, geçmişte bankanın sahibi olan Grupo Vazquez ile iş bağlantılarının bulunması nedeniyle incelemeye alındı.

Devlet Başkanı, Mart 2025'te gruptaki hisselerini sattığını ve bankanın faaliyetlerinde herhangi bir usulsüz rol üstlenmediğini açıkladı.

3 milyon kişinin parası bankada kalınca Devlet Başkanı istifa etti! Trump müdahil oldu

3 MİLYON KİŞİNİN HESAPLARI DONDURULDU

Kriz, Paraguay Merkez Bankası'nın Ueno Bank'ın ödeme gücü şartlarını karşılayamadığını tespit etmesiyle başladı.

Yaklaşık 2,9 milyon müşterisi bulunan bankaya müdahale edildi. Bankadaki hesapların dondurulması üzerine müşteriler tasarruflarına ve ödemelerine erişemedi.

Banka önlerinde uzun kuyruklar oluşurken ülkede protestolar düzenlendi.

Ueno Bank'ın kamu kurumları ve emeklilik fonlarıyla bağlantılı yaklaşık 850 milyon dolarlık kaynağı yönettiği aktarıldı.

Merkez Bankası, belirli müşteriler için garanti kapsamındaki ödemelerin aşamalı olarak başlatılacağını duyurdu.

BANKA YÖNETİCİLERİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Bankanın çöküşü üzerine sekiz Ueno yöneticisi hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Yöneticilerin daha sonra yetkililere teslim olduğu bildirildi.

Kriz sırasında Paraguay Merkez Bankası Başkanı da görevinden ayrıldı.

"PENA HAPSE ATILMALI"

Muhalefetteki Senatör Yolanda Paredes, Peña'nın cezai sorumluluğunun araştırılmasını istedi:

"Bu adam, Santiago Peña, hapse atılmalı. Bir tutuklama emri çıkarılmalı"

Pena ise Senato'daki duruşmalara bizzat katılarak kendisini savunacağını açıkladı:

"Bunu argümanlar ve kanıtlarla, Anayasa'ya ve Cumhuriyetin kurumlarına saygı duyarak yapacağım"

ABD'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgedeki yakın müttefiklerinden biri olan Pena'nın istifa açıklamasının ardından Washington'dan da açıklama yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlü kalmaya devam ettiğini söyledi.

Sözcü, "Amerikan ve Paraguay halkları arasındaki kalıcı ilişkiye bağlı kalmaya devam ediyor ve ortak önceliklerimiz üzerindeki yakın iş birliğimizi sürdürmeyi dört gözle bekliyoruz" dedi.

PİYASALARDA SERT HAREKETLİLİK

Pena'nın istifa açıklamasının ardından Paraguay devlet tahvillerinin fiyatları düştü.

Ülkenin para birimi guaranı da dolar karşısında değer kaybetti.

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