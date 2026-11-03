Sanchez hükümetinde deprem! Bakan istifa etti

İspanya Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, 69 kişinin ölümüne yol açan yüksek hızlı tren kazasının ardından istifa etti.

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İspanya'nın Toledo bölgesindeki Urda kasabası yakınlarında meydana gelen yüksek hızlı tren faciası, hükümette istifayı beraberinde getirdi.

Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, 69 kişinin hayatını kaybettiği kazadan altı gün sonra parlamentoda yaptığı konuşmada görevinden ayrılacağını açıkladı.

Puente, istifa kararını kazayı öğrendikten kısa süre sonra aldığını ve ailesiyle paylaştığını söyledi.

"BİR BAKAN GÖREVİNDE KALAMAZ"

İspanya Parlamentosu Daimi Komisyonunda kazaya ilişkin açıklamalarda bulunan Puente, istifa kararını şöyle duyurdu:

İspanya gibi bir ülkenin ulaştırma bakanı, bir yıldan kısa sürede yaşanan iki kazanın ardından, haysiyet meselesi olarak görevinde kalamaz.

Puente, kararını kazanın hemen ardından aldığını ancak öncelikle facianın nedenlerine ilişkin ilk bulguları değerlendirmek istediğini aktardı.

Bakan ayrıca 29 Kasım'da yapılacak seçimlerde Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) milletvekili aday listesinde yer almayacağını açıkladı.

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MUHALEFET TEPKİ GÖSTERDİ

Kazanın ardından İspanya'da muhalefet partileri Ulaştırma Bakanı Puente'ye yönelik eleştirilerini artırdı.

Halk Partisi (PP) Sözcüsü Ester Munoz, Puente'ye seslenerek "Sorumluluğunuz ölümlü kazaları açıklamak değil, onları önlemektir" dedi.

Vox milletvekili Pepa Millan ise bir yıldan kısa sürede yaşanan iki tren kazasında toplam 116 kişinin hayatını kaybetmesini gündeme taşıdı.

Sol ittifak Sumar da kazanın doğrudan sorumlusu olarak görmediği Puente'nin siyasi sorumluluk üstlenerek istifa etmesini istedi.

DEMİRYOLU ÇALIŞANLARI GREVE GİDİYOR

Facianın ardından İspanya'da demiryolu güvenliği konusunda yeni adımlar atılması talebiyle grev hazırlıkları başladı.

Demiryolu altyapı işletmecisi Adif'in işçi komitesi, güvenlik koşullarının iyileştirilmesi amacıyla 17 Kasım'da greve gidilmesi konusunda uzlaştı.

Makinist sendikası SEMAF da daha önce yapılan güvenlik anlaşmalarının uygulanması talebiyle 10 ve 12 Kasım tarihleri için grev çağrısında bulundu.

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