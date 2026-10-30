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İspanya'da tren kazasında flaş gelişme! Ön teknik rapor çıktı: Korkunç hız sınırı detayı

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İspanya’da 74 kişinin hayatını kaybettiği tren faciasına ilişkin ön teknik rapor ortaya çıktı. Bekleyen trene arkadan çarpan AVE treninin kaza anında saatte 160 ila 200 kilometre hızla ilerlediği belirlenirken, bu hızın görüş mesafesi nedeniyle uygulanan 40 kilometrelik sınırın çok üzerinde olduğu ortaya çıktı.

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İspanya’da Toledo ile Urda şehirleri arasında iki trenin çarpışması sonucu meydana gelen ve 74 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Trajik kazayı teknik açıdan inceleyen Bağımsız Kaza Teknik Araştırma Kurumu’nun (AITAT) ilk teknik raporuna göre, Iryo şirketine ait tren Urda E242 istasyonunun giriş sinyalinin önünde dururken AVE şirketine ait tren arkadan çarptı.

İspanya'da tren kazasında flaş gelişme! Ön teknik rapor çıktı: Korkunç hız sınırı detayı
Başlık Resmiİspanya'da tren kazasında flaş gelişme! Ön teknik rapor çıktı: Korkunç hız sınırı detayı

SAATTEKİ HIZI ORTAYA ÇIKTI

Çarpışma anında AVE treninin saatteki hızının 160 ila 200 kilometre arasında olduğu değerlendirilen raporda, kazada sonucunda duran Iryo treninin son vagonu ile çarpan AVE treninin ilk vagonu birbirinin içine girecek şekilde hasar aldı. Şiddetli çarpışmanın ardından her iki trenin bazı vagonları rayların yanındaki toprak araziye devrildi.

İspanya'da tren kazasında flaş gelişme! Ön teknik rapor çıktı: Korkunç hız sınırı detayı
Başlık Resmiİspanya'da tren kazasında flaş gelişme! Ön teknik rapor çıktı: Korkunç hız sınırı detayı

SINIRIN 4 KATI HIZDA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Raporda 160 ile 200 kilometrelik bir hızın görüş mesafesi sürüş protokollerinde saatte 40 kilometre ile sınırlandırılmış olan hızın çok üzerinde olduğuna vurgu yapılırken ses kayıtlarına dikkat çekilerek, Atocha Ana Kontrol Merkezi’nden AVE makinistlerine 'normal hıza devam et' talimatı verildiğine işaret edildi.

İspanya'da tren kazasında flaş gelişme! Ön teknik rapor çıktı: Korkunç hız sınırı detayı
Başlık Resmiİspanya'da tren kazasında flaş gelişme! Ön teknik rapor çıktı: Korkunç hız sınırı detayı

AITAT raporunda saatte 160 ile 200 kilometre arasında olduğu değerlendirilen hızın, trenin kara kutuları olarak adlandırılan ve sürüş parametrelerini içeren yasal kayıt cihazındaki verilerin çözümlenmesi sonrası netleşeceğine vurgu da yapıldı.

İspanya'da tren kazasında flaş gelişme! Ön teknik rapor çıktı: Korkunç hız sınırı detayı
Başlık Resmiİspanya'da tren kazasında flaş gelişme! Ön teknik rapor çıktı: Korkunç hız sınırı detayı

'NORMAL HIZDA DEVAT ET' TALİMATI

Kaza bölgesi, demiryolu altyapısı, trenlerin durumu, hasarın boyutu, fotoğraflar ve tanıkların ifadeleri ile AVE trenine ‘normal hızda devam et’ talimatının verildiği Atocha istasyonunda bulunan Düzenleme ve Kontrol Merkezindeki (CRC) sinyalizasyon sisteminin incelenmesi, iletişim kayıtlarının dinlenmesi ile oluşacak teknik tespitlerin daha detaylı yer alacağı nihai raporun önümüzdeki aylarda tamamlanması bekleniyor.

İspanya'da tren kazasında flaş gelişme! Ön teknik rapor çıktı: Korkunç hız sınırı detayı
Başlık Resmiİspanya'da tren kazasında flaş gelişme! Ön teknik rapor çıktı: Korkunç hız sınırı detayı

Ön teknik raporda ayrıca Madrid’den Sevilla’ya doğru yola çıkan iki trenin yolcu ve mürettebat sayıları da yer aldı. Buna göre raporda 8 vagondan oluşan Iryo treninde 147 yolcu ve 5 mürettebat, yine sekiz vagondan oluşan AVE treninde ise 379 yolcu ve 7 mürettebat bulunuyordu.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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