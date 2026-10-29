İspanya'daki tren kazasında bilanço ağırlaşıyor: Kral ve Kraliçe Toledo'da

İspanya'da iki yüksek hızlı trenin çarpışması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı artarken, Kral VI. Felipe ve Kraliçe Letizia kazada yaralananları ve hayatını kaybedenlerin yakınlarını ziyaret etti.

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İspanya'da Madrid-Endülüs hattında sefer yapan iki yüksek hızlı trenin dün Castilla-La Mancha bölgesindeki Toledo ilinde çarpışması sonucu meydana gelen kazada can kaybı arttı.

İspanya Ulaştırma Bakanlığı, hayatını kaybedenlerin sayısının 74'e ulaştığını duyurdu.

İspanyadaki tren kazasında bilanço ağırlaşıyor: Kral ve Kraliçe Toledoda

İspanya Kralı VI. Felipe ve Kraliçe Letizia, kazanın ardından programlarını iptal ederek yaralıları ve hayatını kaybedenlerin yakınlarını ziyaret etmek üzere Toledo'ya gitti. Toledo Üniversitesi Hastanesi'ne gelen kraliyet çifti, burada acil durum ekipleri tarafından karşılandı.

Felipe ve Letizia, kurtarma çalışmalarında görev alan ekiplere teşekkür ettikten sonra hastanede tedavi gören yaralılar ve hayatını kaybedenlerin aileleriyle görüştü.

İspanyadaki tren kazasında bilanço ağırlaşıyor: Kral ve Kraliçe Toledoda

Kazadan dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirten Kral VI. Felipe, yaşananları “korkunç bir kaza” olarak tanımladı. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten Kral, acil durum ekiplerinin çalışmalarına da takdirlerini ifade etti.

Öte yandan İspanya Kraliyet Sarayı, tren kazasının ardından önümüzdeki günlerde yapılması planlanan resmi etkinliklerin iptal edildiğini açıkladı. Madrid ve Kanarya Adaları'ndaki programları da kapsayan karar, bugün başlayan üç günlük ulusal yas süreciyle birlikte uygulamaya konuldu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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