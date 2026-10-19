İspanya'da kırmızı alarm! Selde bir kişi öldü, uçuşlar iptal edildi

İspanya'nın doğu ve güney bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlar can kaybına ve ulaşımda aksamalara yol açtı. Barselona'da sel sularına kapılan bir kadın hayatını kaybederken, yaklaşık 30 uçuş iptal edildi, bazı bölgelerde eğitime ara verildi.

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İspanya'nın doğu ve güney bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

İspanya'nın doğusundaki Balear Adaları, Valensiya ve Katalonya ile güneydeki Endülüs bölgesinde şiddetli yağışlar nedeniyle kırmızı alarm ilan edildi. Barselona'nın Cabrera de Mar ilçesinde sel sularına kapılan bir kadın hayatını kaybetti.

Askeri Acil Durum Birimi (UME), yerel acil durum ekiplerine destek sağlamak amacıyla Balear Adaları'ndan İbiza ve Mayorka'ya hareket etti.

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BAZI BÖLGELERDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Olumsuz hava koşulları ve sel riski nedeniyle İbiza, Formentera ve Mayorka'nın yanı sıra Valensiya ve Alicante'deki birçok belediyede 19 Ekim Pazartesi günü eğitim-öğretime ara verileceği duyuruldu.

Metrekareye 90 kilogram yağışın düştüğü Balear Adaları başta olmak üzere Katalonya ve Valensiya'da tarım alanlarının da ciddi zarar gördüğü bildirildi.

ULAŞIMDA CİDDİ AKSAMALAR YAŞANDI

Şiddetli yağışlar kara, hava, deniz ve demir yolu ulaşımını da olumsuz etkiledi. Çok sayıda yol trafiğe kapatılırken deniz ve demir yolu seferlerinde aksamalar yaşandı.

Balear Adaları ve Valensiya'da yaklaşık 30 uçuş iptal edildi, 16 uçak seferi başka havalimanlarına yönlendirildi. Çok sayıda uçuşta da gecikmeler meydana geldi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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