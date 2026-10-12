Türkiye'nin milli jet eğitim uçağı HÜRJET, İspanya'nın iştahını kabarttı. Daha önce 30 uçak için anlaşma imzalayan Madrid yönetimi, 15 HÜRJET daha almayı planlıyor. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu'nun açıkladığı yeni plan gerçekleşirse İspanya'nın HÜRJET filosu 45 uçağa ulaşacak. İlk teslimatların ise 2028'de başlaması hedefleniyor.

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İspanya, Türkiye'nin geliştirdiği milli jet eğitim uçağı HÜRJET için yeni bir alım planını gündemine aldı.

Türk Hava Kuvvetlerine teslimatlar başlamadan 30 HÜRJET için anlaşma imzalayan Madrid yönetimi, 15 uçak daha almayı planlıyor.

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu'nun açıkladığı yeni planın hayata geçmesi halinde İspanya'nın HÜRJET filosu 45 uçağa ulaşacak.

İspanya Türk uçağına göz dikti! 15 tane daha istiyor

İSPANYA 30 HÜRJET'LE YETİNMEDİ!

Kastamonu'da düzenlenen "Mavi Vatandan Gök Vatana Milli Teknoloji Hamlesi" programında konuşan TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, İspanya'nın HÜRJET'e yönelik yeni alım planını açıkladı.

İspanya Türk uçağına göz dikti! 15 tane daha istiyor

Demiroğlu, "Biz daha teslimatımızı Hava Kuvvetlerine başlamadan İspanya demiş ki 'Ben beğendim, almak istiyorum 30 tane', aldı. İmza attık. 2028'de teslimatlar için çalışıyoruz. Bir 15 tane daha almak için plan yapıyor" dedi.

İlk teslimatların 2028 yılında gerçekleştirilmesi hedeflenirken, ilave 15 uçağa ilişkin henüz yeni bir sözleşme açıklanmadı.

İspanya Türk uçağına göz dikti! 15 tane daha istiyor

AZERBAYCAN'A HÜRKUŞ GÖNDERİLİYOR

HÜRKUŞ'un en iyi eğitim uçağı olduğunu belirten TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, teslimatların başladığını ve Azerbaycan'a da uçak gönderileceğini açıkladı.

Demiroğlu, "Şimdi teslimatlara başladık. Bu sene önümüzdeki sene, ondan sonraki sene. Azerbaycan'a gönderiyoruz. Sonra başka yerlere satacağız. Yurt içinde değil yurt dışında da satacağız" yorumunda bulundu.

İspanya Türk uçağına göz dikti! 15 tane daha istiyor

"DÜNYADA MÜTHİŞ BİR TÜRKİYE HAYRANLIĞI OLUŞTU"

Türk savunma sanayisinin uluslararası başarısına değinen Demiroğlu, "2020'li yıllarda özellikle savunma sanayisindeki başarılarla müthiş bir Türkiye hayranlığı oluştu dünyada. Bizim ürünlerimize, bizim yaptıklarımıza, bizim başarılarımıza hayranlık duyuyorlar" ifadelerini kullandı.

İspanya Türk uçağına göz dikti! 15 tane daha istiyor

"KAAN'I KULLANMAMAK İÇİN YAPIYORUZ"

Milli Muharip Uçak KAAN'ın Türkiye'nin caydırıcılık kapasitesi açısından önemine değinen Demiroğlu, savunma sanayisindeki çalışmaların savaş çıkarmak değil, muhtemel tehditleri önlemek amacıyla yürütüldüğüne işaret etti:

Biz savaşmak için uğraşmıyoruz. Savaşmamak için uğraşmamız lazım. 'Dokunmayın' dediğinizde geliyorlar, kafanıza vuruyorlar. Elinizdeki ekmeğinizi alıyorlar. Evinizi yıkıyorlar. Görüyoruz. O zaman bizim hazırlıklı olmamız lazım. Anladıkları dilden konuşmamız lazım. Bunun için hem askerimizi hem ülkemizi hazır hale getirmemiz lazım. Bizim gök vatanda yapmaya çalıştığımız şey bu. KAAN'ı kullanmak istemiyoruz. 'O zaman neden yapıyorsun?' diyorlar. Kullanmamak için yapıyoruz. Biz yapacağız KAAN öyle bir güçlü uçak ki ortaya çıktığında kimse kalmayacak ortalıkta. O zaman bana bulaşacak olan bir düşünsün. 'Bu KAAN ortaya çıkarsa ortalık toz duman olur, biz de bunlara bulaşmayalım' desin diye yapıyoruz. Gerekirse kullanırız. Kuzeyimiz güneyimiz doğumuz batımız her tarafımız ateş çemberi. Biz huzur adası olarak duruyoruz.

"BÖYLE BİR TESİSİ DÜNYADA BULAMAZSINIZ"

TUSAŞ'ın aynı kampüste birçok farklı havacılık ve uzay projesini yürüttüğünü anlatan Demiroğlu, üretim altyapısının kapsamına ilişkin bilgi verdi:

"Bir kampüsün içinde KAAN yapılıyor, HÜRJET, HÜRKUŞ yapılıyor, helikopterler yapılıyor, İHA'lar yapılıyor. Uzay tesisi var, uydular yapılıyor, uçakların birçok parçası yapılıyor. Altı farklı alanda bunların testleri, üretimleri yapılıyor. Böyle bir tesis dünyada bulamazsınız. Yakına gelenleri var hepsi bir kampüste olan tesis yok. Burası bizim medarıiftiharımız, gururumuz ve sizleri bekliyor."

Demiroğlu, TUSAŞ bünyesinde 16 bin 500 kişinin çalıştığını belirterek şirketin büyük bir aile olduğunun altını çizdi.

İspanya Türk uçağına göz dikti! 15 tane daha istiyor

"GÖZÜMÜZ DAİMA YÜKSEKLERDE"

Programda milli teknoloji hamlesinin önemine değinen Demiroğlu, "Gözümüz daima yükseklerde" diyerek Türkiye'nin savunma sanayisindeki hedeflerine işaret etti.

Vatan söz konusu olduğunda diğer farklılıkların ikinci planda kaldığını belirten Demiroğlu, "Vatan söz konusu olduğu zaman diğer bütün farklılıklar diğer bütün düşünceler teferruatta kalır. Vatan kutsaldır ona hizmet etmek kutsaldır" ifadelerini kullandı.

GENÇLERE TEKNOLOJİ ÇAĞRISI

Gençlerin geçmiş nesillere kıyasla çok daha fazla imkana sahip olduğunu belirten Demiroğlu, savunma sanayisindeki ilerlemenin yeni nesil için önemli fırsatlar oluşturduğunu söyledi.

Demiroğlu, şöyle devam etti:

"Biz olmazdan geldik. 'Yapamazsınız, edemezsiniz, size yaptırmazlar, başımıza icat çıkarma' dediler. Özellikle TEKNOFEST'lerden sonraki süreçte, siz gençler müthiş şanslısınız. Bırakın 'Yapamazsın' denmeyi, 'Bakın biz buraya kadar yaptık, sizler de daha iyisini yapabilirsiniz' denen bir dönemden geçiyoruz. Bunları iyi kullanın gençler. Sosyal medyada video seyrederek vaktinizi boşa harcamış olursunuz. Vaktinizin çoğunluğunu kendinizi eğitecek, kendinizi geleceğe hazırlayacak, kendinizi yetiştirecek teknolojileri öğrenmeye harcayın."

"TEKNOLOJİYİ TÜKETEN DEĞİL, ÜRETEN GENÇLİK"

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş de dünyada hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşandığını belirterek benzer programların devam edeceğini söyledi.

Gümüş, "Türkiye Yüzyılı'nı imar edecek gençlerimizin sadece teknolojiyi tüketen değil üreten, dünyadaki gelişmeleri izleyen değil dünyadaki gelişmelere yön veren, dünyada bugünü kurtaran değil yarına şekil ve yön veren bir gençlik olmasını istiyoruz" diye konuştu.

Programa Kastamonu Valisi Meftun Dallı, İl Emniyet Müdürü Tamer Taş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ahmet Baydar, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ve öğrenciler katıldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: ANADOLU AJANSI

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