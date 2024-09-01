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30 yıl aradan sonra bir ilk! Azerbaycan'da halk sandığa gidiyor...

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
30 yıl aradan sonra bir ilk! Azerbaycan&#039;da halk sandığa gidiyor...

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Azerbaycan'da, milletvekili seçimi için oy kullanma işlemi yerel saatle 08.00'de başladı. Milli Meclis üyelerini belirlemek için 7. kez seçim yapılan Azerbaycan'da, 125 sandalye için 990 aday yarışıyor. Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde de sandıklar kuruldu. 30 yıl aradan sonra ilk defa Azerbaycan'ın tüm topraklarında milletvekili seçimi yapılıyor.

Azerbaycanlılar, Milli Meclis üyelerini belirlemek için 7. kez sandık başına gidiyor. 6 milyon 421 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, 125 sandalyelik meclis için 990 aday yarışıyor.

30 yıl aradan sonra bir ilk! Azerbaycan'da halk sandığa gidiyor... - 1. Resim

Oy verme işlemi yerel saatle 19.00'a kadar devam edecek. Resmi olmayan ilk sonuçların bugün akşam saatlerinde açıklanacağı tahmin ediliyor. 

30 yıl aradan sonra bir ilk! Azerbaycan'da halk sandığa gidiyor... - 2. Resim

30 YIL SONRA BİR İLK

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı bölgelerde de sandıklar kuruldu. Böylece 30 yıl aradan sonra ilk kez Azerbaycan'ın tüm topraklarında milletvekili seçimi yapılıyor. Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da bir zamanlar ayrılıkçı Ermeni yönetimin "başkent" olarak kullandığı Hankendi'de, Hocalı'da, Hocavend'de, Ağdere'de, Ağdam'da, Cebrayıl'da, Fuzuli'de, Zengilan'da, Gubadlı'da, Laçın'da ve Kelbecer'de 42 binden fazla seçmen oy kullanacak.

30 yıl aradan sonra bir ilk! Azerbaycan'da halk sandığa gidiyor... - 3. Resim

SEÇİMLER İKİ AY ÖNE ALINMIŞTI

Azerbaycan Milli Meclisi, ülkenin 11-22 Kasım'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29 Taraflar Konferansı'na (COP 29) ev sahipliği yapacak olması dolayısıyla "Meclisi feshetmesi ve kasımda yapılması planlanan genel seçimlerin iki ay öne alınması" için Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e başvuruda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Aliyev, Milli Meclisi feshederek genel seçimlerin 1 Eylül'de yapılması yönünde karar almıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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