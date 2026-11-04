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33 ülkenin ardından AB'den acil durum çağrısı: Milyonlarca vatandaşa 'Hazırlık yapın' uyarısı

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33 ülkenin ardından AB'den acil durum çağrısı: Milyonlarca vatandaşa 'Hazırlık yapın' uyarısı
Başlık Resmi33 ülkenin ardından ABden acil durum çağrısı: Milyonlarca vatandaşa Hazırlık yapın uyarısı "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

ABD ve 17 Avrupa ülkesinin de aralarında bulunduğu 33 ülkede vatandaşlara muhtemel krizlere karşı gıda, su ve ilaç stoklama çağrısı yapılmasının ardından Avrupa Birliği’nden (AB) de yeni bir hamle geldi. AB Komisyonu, kriz anlarında kamu yardımları ulaşana kadar vatandaşların ilk 72 saat boyunca kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için yeni bir acil durum rehberi yayımladı.

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Dünyada artan siyasi gerilimler, doğal afetler ve siber saldırılar, ülkeleri muhtemel krizlere karşı önlem almaya yöneltti. Bu kapsamda ABD ve 17 Avrupa ülkesinin de aralarında bulunduğu 33 ülkede vatandaşlara acil durumlar için temel ihtiyaç malzemelerini hazır bulundurmaları tavsiye edilirken, Avrupa Birliği de hazırlık çalışmalarını genişletme kararı aldı.

33 ülkenin ardından AB'den acil durum çağrısı: Milyonlarca vatandaşa 'Hazırlık yapın' uyarısı
Başlık Resmi33 ülkenin ardından AB'den acil durum çağrısı: Milyonlarca vatandaşa 'Hazırlık yapın' uyarısı

'3 GÜNLÜK HAZIRLIK YAPIN' UYARISI

AB Komisyonu tarafından yayımlanan yeni rehberde, vatandaşların kriz anlarında ilk 3 gün boyunca gıda, su ve ilaç gibi temel ihtiyaçlarını kendilerinin karşılayabilecek şekilde hazırlık yapmaları istendi.

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Avrupa'nın giderek daha sık ve karmaşık krizlerle karşı karşıya kaldığına dikkat çekildi. Kıtanın bu tür durumlara karşı daha dirençli hale getirilmesi için somut önlemlerin hayata geçirildiği belirtildi.

33 ülkenin ardından ABden acil durum çağrısı: Milyonlarca vatandaşa Hazırlık yapın uyarısı
Başlık Resmi33 ülkenin ardından ABden acil durum çağrısı: Milyonlarca vatandaşa Hazırlık yapın uyarısı "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

AB Komisyonu'nun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, Brüksel'de düzenlenen 9. Avrupa Sivil Koruma Forumu'nda yeni rehberi kamuoyuna tanıttı.

MÜFREDATA EKLENMESİ ÖNERİLDİ

Rehberde yalnızca temel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik tavsiyeler yer almadı. Acil durumlara hazırlık eğitiminin okul öncesi ve ilköğretim müfredatına eklenmesi, öğretmenlerin bu konuda bilgilendirilmesi ve engelli bireyleri de kapsayan önlemlerin alınması önerildi.

33 ülkenin ardından ABden acil durum çağrısı: Milyonlarca vatandaşa Hazırlık yapın uyarısı
Başlık Resmi33 ülkenin ardından ABden acil durum çağrısı: Milyonlarca vatandaşa Hazırlık yapın uyarısı "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Ayrıca yetkililerin kriz öncesinde, sırasında ve sonrasında vatandaşlara doğru ve güvenilir bilgi ulaştırmasının önemine dikkat çekildi.

AB, acil durumlara hazırlığı Avrupa genelinde ortak bir öncelik haline getirmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda 2027 yılından itibaren her yıl 23 Ekim'in "AB Hazırlıklılık Günü" olarak kutlanması öneriliyor.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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