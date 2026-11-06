36 yıl sonra eyalette bir ilk! Salgın nedeniyle bir bebek can verdi

ABD'de kızamık kaynaklı can kayıplarına bir yenisi eklendi. Wisconsin eyaletinde bir bebek, 36 yıl aradan sonra kızamık nedeniyle hayatını kaybeden ilk kişi oldu. 3 Kasım'da New York'ta da 30 yıl sonra ilk kez bir çocuk kızamıktan hayatını kaybetmişti.

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ABD'nin Wisconsin eyaletinde 1990'dan bu yana ilk kez bir bebek, kızamık nedeniyle hayatını kaybetti.

Wisconsin Sağlık Hizmetleri Departmanından yapılan açıklamada, eyalette 1990 yılından bu yana ilk kez bir bebeğin kızamık nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

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36 YILIN ARDINDAN KIZAMIK KAYNAKLI İLK CAN KAYBI

Yetkililer, ölümün eyalette 36 yıl aradan sonra görülen ilk kızamık kaynaklı can kaybı olduğunu belirtirken, ailenin özel hayatına saygı gösterilmesi amacıyla bebeğe ve hastalık sürecine ilişkin ayrıntı vermedi.

NEW YORK'TAN DA ACI HABER GELMİŞTİ

Öte yandan ABD'de kızamık kaynaklı bir başka ölüm haberi de New York eyaletinden gelmişti. 3 Kasım'da yapılan açıklamada, bir çocuğun 30 yıl aradan sonra eyalette kızamık nedeniyle hayatını kaybeden ilk çocuk olduğu bildirilmişti. Böylece farklı eyaletlerden gelen ölüm haberleri, ülkede kızamık vakalarına ilişkin endişeleri yeniden gündeme taşıdı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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