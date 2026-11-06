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Fransa'da protestolar kontrolden çıktı: İçeride ders işlenirken liseyi ateşe verdiler

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Fransa'da protestolar şiddetlenirken, Lyon kentinde derslerin devam ettiği sırada bir lisenin girişinde yangın çıktı. Göstericilerin ateşe verdiği çöp konteynerlerinden sıçrayan alevler binayı sararken, okulun önündeki bazı öğrencilerin yangını coşkuyla karşıladığı görüldü. İçeride mahsur kalan öğrencileri kurtarmak için bölgeye ekipler sevk edildi.

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Zeynep Erdivanlı
ZEYNEP ERDİVANLI

Fransa'da 17 Ekim'de hayat pahalılığına karşı başlayan ve maaş artışı talebiyle devam eden protestolar giderek büyüyor. İşçi sendikalarının çağrısıyla düzenlenen gösterilerde tansiyon yükselirken, Lyon kentinde bir lise alevlere teslim oldu.

Lyon'daki Lycée Édouard-Herriot lisesinde yaşanan olayda, okulun önünde yakılan çöp konteynerlerinden sıçrayan alevler binanın giriş kapısını sardı. Yangının büyümesi üzerine acil servis ekipleri bölgeye sevk edildi. Bazı öğrencilerin yangın sırasında derslerde bulunduğu öne sürüldü.

Protestolar kontrolden çıktı: İçeride ders işlenirken liseyi ateşe verdiler
Başlık ResmiProtestolar kontrolden çıktı: İçeride ders işlenirken liseyi ateşe verdiler

Aynı okulun hafta başında da havan topu saldırılarına maruz kaldığı belirtilirken, son olay öğrenci güvenliği konusundaki endişeleri daha da artırdı.

448 KİŞİ GÖZALTINDA

Öte yandan Fransa genelindeki gösterilerde de çok sayıda kişi gözaltına alındı. Ulusal basında yer alan haberlere göre İçişleri Bakanlığı, ülke genelindeki eylemlerde 53 güvenlik görevlisinin yaralandığını, 448 kişinin ise gözaltına alındığını açıkladı.

Protestolar kontrolden çıktı: İçeride ders işlenirken liseyi ateşe verdiler
Başlık ResmiProtestolar kontrolden çıktı: İçeride ders işlenirken liseyi ateşe verdiler

17 Ekim'den bu yana devam eden protestoların dünkü ayağı, katılım açısından yeni bir rekora ulaştı. Resmi verilere göre gösterilere yaklaşık 600 bin kişi katılırken, sendikalar bu sayının 1,6 milyona ulaştığını duyurdu. Başkent Paris ve Lille kentinde düzenlenen eylemlerde polis, bazı göstericilere biber gazı ve copla müdahale etti.

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