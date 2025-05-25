4 bin metrede terk edilmiş bir şekilde bulundular! İsviçre'de 5 kayakçının cansız bedenine ulaşıldı

İsviçre'nin Rimpfischhorn Dağı'na kayak yapmak için çıkan 5 kayakçının cansız bedeni 4 bin metrede terk edilmiş bir şekilde bulundu.

İsviçre'nin Valais Kantonu'nda yer alan Zermatt yakınlarındaki Rimpfischhorn Dağ'nda 5 kayakçının cansız bedenine ulaşıldı.

İHBAR ÜZERİNE ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLADI

Yetkililer, 4 bin metrede terk edilmiş kayaklarla ilgili gelen ihbar üzerine bölgeye arama-kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini belirtti.

KAYAKÇILARIN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Savcılık, arama-kurtarma ekiplerinin İtalya sınırına yakın bölgede havadan ve karadan yaptıkları aramaların ardından cesetlerin Adlergletscher Buzulu yakınlarında bulunduğunu aktardı.

İsviçre basını, cesetlerin 3'ünün terk edilmiş kayakların birkaç yüz metre aşağısında bir çığ enkazının üzerinde, diğer ikisinin ise 4 bin 199 metre yükseklikte bulunduğunu ifade etti.

KİMLİKLERİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Kayakçıların ölümü ile ilgili soruşturma başlatılırken, henüz kimlik tespiti yapılmadı.