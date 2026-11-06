Kenya’da takipçilerine aç kalarak cennete gideceklerini vadeden Paul Mackenzie, 448 kişinin ölümüne neden olmakla suçlandığı davada 200 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkûmiyet kararı, 190 çocuk ve 1 yetişkinin ölümüne ilişkin suçlamaları kapsadı.

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Kenya’da takipçilerine aç kalarak Hazreti İsa ile buluşacaklarını ve cennete gideceklerini vadeden “açlık tarikatı” lideri Paul Mackenzie’nin cezası belli oldu. 448 kişinin ölümüne neden olmakla suçlanan Mackenzie, Mombasa Yüksek Mahkemesinde 200 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hakkındaki suçlamaları reddeden ve takipçilerini aç kalmaya zorlamadığını savunan Mackenzie’nin bu iddiası mahkeme tarafından kabul edilmedi.

100 YIL CİNAYET, 100 YIL AÇLIK SUÇLARINDAN

Duruşma öncesinde mahkeme binası dışında kurulan bir çadırda gülümserken görüntülenen tarikat liderine, cinayet suçundan 100 yıl, açlıkla bağlantılı suçlardan da 100 yıl olmak üzere toplam 200 yıl hapis cezası verildi.

Mahkeme kararında, Mackenzie’nin takipçilerine ölümle sonuçlanacak şekilde aç kalmaları yönünde telkinde bulunduğu ve olaylarda birincil cezai sorumluluğu taşıdığı vurgulandı. Hâkim, benzer olayların önlenmesi ve bu tür suçların hukukun izin verdiği en ağır yaptırımlarla karşılanacağı mesajının verilmesi açısından cezanın adil ve yerinde olduğunu belirtti.

448 kişinin ölümünden sorumlu tutulmuştu! Açlık tarikatı liderine 200 yıl hapis

Kenya Ulusal İnsan Hakları Komisyonu, olaylarda 448 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken Mackenzie’nin yargılandığı dava, 190 çocuk ve 1 yetişkinin ölümüne ilişkin suçlamaları kapsadı. Geçtiğimiz ay görülen duruşmalarda Mackenzie’nin 28 suç ortağı da suçlarına göre 10 ila 160 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

SHAKAHOLA ORMANI’NDA ORTAYA ÇIKMIŞTI

“Shakahola katliamı” olarak da adlandırılan olay, 2023 yılında Kenya’nın Kilifi bölgesindeki Shakahola Ormanı’nda yürütülen çalışmalar sırasında yüzlerce kişinin cansız bedenine ulaşılmasıyla ortaya çıkmıştı. Olay, dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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