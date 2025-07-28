5 günlük kanlı çatışma son buldu! ABD ve Çin devreye girdi

Malezya’nın ev sahipliğinde düzenlenen kritik görüşmeler sonucunda, taraflar gece yarısından itibaren geçerli olacak ateşkes konusunda anlaştı.

ABD VE ÇİN ARABULUK ETTİ, ASEAN ÇÖZÜME ZEMİN HAZIRLADI

Görüşmeler, ASEAN dönem başkanı Malezya Başbakanı Enver İbrahim’in arabuluculuğunda Putrajaya'da gerçekleşti. Toplantıya Tayland’ın Başbakan Vekili Phumtham Wechayachai ile Kamboçya Başbakanı Hun Manet liderlik etti. Anlaşmaya göre, her iki taraf düşmanlıkları sona erdirme ve doğrudan iletişimi yeniden başlatma konusunda mutabık kaldı.

ABD Başkanı Donald Trump da sürece dahil olarak, ateşkesin sağlanmasında önemli rol oynadı. Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Çatışmalar sürerse ticaret anlaşması olmaz" uyarısında bulundu.

PREAH VİHEAR VE TA MUEN THOM TAPINAKLARI ÇATIŞMANIN ODAĞINDA

Tarihi temellere dayanan krizin merkezinde, 9. yüzyıldan kalma antik tapınaklar yer alıyor. 1962'de Uluslararası Adalet Divanı'nın Preah Vihear Tapınağı'nın Kamboçya toprağı olduğuna dair kararına rağmen, Tayland çevre bölgeler üzerinde hak iddiasında bulunmaya devam ediyor.

UNESCO’nun 2008 yılında tapınağı Dünya Mirası Listesi’ne dahil etmesiyle gerginlik yeniden alevlenmiş, 2011 ve 2013 yıllarında yoğun çatışmalar yaşanmıştı.

NELER OLDU?

Çatışmalar, 28 Mayıs'ta Tayland, Kamboçya ve Laos’un kesiştiği Zümrüt Üçgen bölgesinde başladı. İlk silahlı temas bir Kamboçya askerinin ölümüyle sonuçlandı. Ardından Tayland ordusunun Ta Muen Thom Tapınağı çevresine dikenli tel çekmesi ve insansız hava araçlarıyla gözetleme yaparak havadan ateş açtığı iddia edildi.

Kamboçya tarafı ise Perşembe günü çok sayıda BM-21 roketi fırlattı. Tayland ordusu da Preah Vihear yakınındaki bir Kamboçya silah deposuna hava saldırısı düzenledi.

SİVİLLER HEDEFTE: 35 BİNDEN FAZLA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Kamboçya, Tayland’ı çatışmaları kasıtlı olarak kışkırtmakla suçlarken, 35 binden fazla kişi Preah Vihear ve Oddar Meanchey bölgelerinden tahliye edildi. Her iki ülke de birbirini sivil kayıplara yol açmakla itham etti. Çatışmalarda 33 kişi hayatını kaybetti, aralarında çocukların da bulunduğu onlarca kişi yaralandı.

BM VE ULUSLARARASI TOPLUM DEVREDE

Çatışmaların ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi acil toplantı yaptı. Kamboçya’nın BM Büyükelçisi Chea Keo, "Biz küçük bir ülkeyiz; hava kuvvetlerimiz bile yok" diyerek koşulsuz ateşkes çağrısını yineledi. Hindistan ise vatandaşlarını Tayland-Kamboçya sınırındaki yedi vilayete seyahat etmemeleri konusunda uyardı.