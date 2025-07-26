Tayland ve Kamboçya sınırında kanlı çatışma devam ediyor: Ölü sayısı 33’e yükseldi

Güneydoğu Asya, savaşın eşiğinde! Tayland ile Kamboçya arasında yıllardır süren sınır anlaşmazlığı, son üç günde patlak veren ağır çatışmalarla kanlı bir tırmanışa dönüştü. Top mermileri, roketler ve misket bombalarının kullanıldığı çatışmalarda şu ana kadar 33 kişi hayatını kaybetti, 170 binden fazla sivil evlerini terk etti. Her iki taraf da sivilleri hedef almakla birbirini suçlarken, bölgede top sesleri susmuyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki yıllardır süren sınır gerilimi, üç gündür devam eden yoğun çatışmalarla yeniden alevlendi, taraflar birbirlerini sivilleri hedef almakla suçladı.

Kamboçya Savunma Bakanlığı, sekizi sivil, beşi asker olmak üzere 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 71 kişinin yaralandığını duyurdu. Tayland ordusu ise 14’ü sivil, altısı asker olmak üzere 20 kişinin öldüğünü açıkladı.

BM DEVREDE, ATEŞKES ÇAĞRISI YAPILDI

Çatışmaların büyümesi üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Cuma günü krizle ilgili acil kapalı bir toplantı yaptı.

Kamboçya’nın BM Daimi Temsilcisi Chhea Keo, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kamboçya koşulsuz ve derhal ateşkes çağrısı yapmıştır. Sorunun barışçıl yollarla çözülmesini istiyoruz" dedi.

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TARAFLAR BİRBİRİNİ SUÇLUYOR

Kamboçya, Tayland güçlerinin Pursat eyaletinde sahil bölgelerine ağır top mermileri attığını belirtirken, Tayland da Kamboçya’yı sınır ihlali ve sivil altyapıları hedef aldığını belirtti.

Tayland Dışişleri Bakanı Maris Sangiampongsa, "Kamboçya samimiyet göstermeli ve egemenliğimizi ihlal etmeyi bırakmalı dedi.

Tayland, ayrıca Kamboçya’nın misket bombası kullandığını öne sürdü. Kamboçya ise Tayland’ı roketlerle hastane ve benzin istasyonunu vurduğunu ileri sürdü.

170 BİNDEN FAZLA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Devam eden çatışmalar nedeniyle Tayland’da 138 bin, Kamboçya’da ise 35 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

AFP muhabirleri, Samraong kasabası çevresinde gün boyu top sesleri duyulduğunu bildirirken, Tayland’ın Sisaket vilayetindeki sınır köylerinde yaşayanlar da bombardımanın sürdüğünü aktardı.

SİYASİ GERİLİM TIRMANIYOR

Tansiyon, Kamboçya’nın güçlü eski Başbakanı Hun Sen ile Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra arasındaki ilişkiyle daha da karmaşık hale geldi.

Paetongtarn’ın babası olan eski Başbakan Thaksin Shinawatra, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Ordu operasyonlarını tamamlamadan diyalog mümkün değil" şeklinde konuştu.

Hun Sen ile görüşmeyi planlamadığını da ifade eden Thaksin, "Davranışları rahatsız edici, tutumlarını gözden geçirmeliler" ifadelerini kullandı.