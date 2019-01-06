Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Suriye’den askerlerini tamamen çekeceğini açıklamasının ardından, ABD’nin Somali’deki askerî varlığını da azaltacağı iddia edildi. Amerikan NBC News’in üst düzey iki ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Somali’deki askeri varlığını ve Eş-Şebab terör örgütüne yönelik hava saldırılarını azaltmayı planlıyor. Kaynaklar, eş-Şebab’ın hâlâ Somali ve komşu ülkelerine bir tehdit olduğunu ancak ABD için doğrudan bir tehlike arz etmediğini belirtti. Trump’ın başkanlık görevine başladığında Somali’de ilave asker görevlendirdiği ve bölgedeki ABD hava saldırılarının artmasının önünü açtığına işaret edilen haberde görüşlerine yer verilen üst düzey bir yetkili, geçen ay istifa eden eski ABD Savunma Bakanı Jim Mattis’in rehberliğinde ABD ordusunun Somali’deki misyonunu daralttığını belirtti. Somali konusunda atılan bu adımın bir diğer sebebinin de eş-Şebab’ın birçok sözde liderinin ele geçirilmesi olduğunu vurgulayan yetkili, “Hedeflerimizin azaldığını söyleyebiliriz” ifadesini kullandı. Söz konusu plan kapsamında Somali’deki terör unsurlarını bombalama sorumluluğu ABD Merkezî İstihbarat Teşkilatına (CIA) geçecek.