Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avustralya'nın Melbourne ve Canberra kentinde bulunan ABD, Birleşik Krallık, İsviçre, Almanya, Güney Kore, Yunanistan, İtalya, Pakistan, Hindistan, Yeni Zelanda, İspanya ve Mısır elçiliklerinin tahliye edildiği belirtildi. Avustralya polisi şüpheli paket ihbarı sebebiyle olay yerine bomba imha ekiplerinin gönderildiğini belirtti.

Melbourne kenti genelinde 18 şüpheli paket ihbarı yapıldı.

Avustralya federal polisinin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, konsolosluklara gönderilen paketlerin incelendiği ifade edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

İLK AÇIKLAMA ABD'DEN GELDİ

ABD Konsolosluğu sözcüsü, "Paketi standart prosedürlerimize uygun olarak, olayı araştıran yerel yetkililerle yakın işbirliği içerisinde ele aldık." açıklamasını yaptı.