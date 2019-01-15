Rusya Başbakanı Dimitriy Medvedev, başkent Moskova'da düzenlenen Gaydar Forum’da küresel  ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Geçmişte yaşanan sıkıntılara rağmen 10 yıl önce gelişmelerin daha  tahmin edilebilir olduğuna işaret eden Medvedev, "Şimdi bu problemleri öngörmek  imkansız ve hem gelişmiş hem de gelişen ekonomiler bununla mücadele etmek  zorunda." dedi.

Dünyada yaşanan dijital dönüşümle birlikte gelen risklere dikkati  çeken Medvedev, "Dijital dönüşümün hızı önemli fırsatlar oluştururken, ciddi riskler de barındırıyor. Bu risklere, son derece pahalı olan altyapıların sürekli  yenilenme zorunluluğu da dahil." ifadelerini kullandı.Küresel piyasalarda doların günümüzde aşırı ayrıcalıklı bir konuma  geldiğini vurgulayan Medvedev, "Anahtar rezerv paraya sahip olan ülke (ABD),  kendi kendine bu para birimine olan güveni yok ediyor. ABD’nin küresel ekonomiye  yönelik attığı adımlar sadece gerginliği artırıyor. Bu nedenle ulusal  ekonomilerin dolara bağımlılığını azaltmaya yönelik eğilim devam edecek."  şeklinde konuştu.

ABD ve Batılı çok sayıda ülkenin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Rus  yetkililer, ülke ekonomisinde doların kullanımını azaltmaya çalışıyor.Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin, Rusya Maliye Bakanlığı  ve Rusya Merkez Bankası ile ülke ekonomisinin "dolarsızlaştırılması" için çeşitli  adımlar atılacağını duyurmuştu.Rusya Merkez Bankası tarafından yayımlanan raporda, 2018’in ikinci  çeyreğinde bankanın 100 milyar dolarlık rezervini yuan ve euroya çevirdiği  belirtilmişti.