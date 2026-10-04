Bermuda'dan Boston'a giderken 6 kişiyle birlikte kaybolan hava ambulansına ait enkaz parçaları bulundu. ABD Sahil Güvenliği, Nantucket Adası açıklarında tespit edilen parçaların kayıp uçağa ait olduğunu doğrularken, uçaktaki 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

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Dünya kamuoyunun yakından takip ettiği, 6 kişiyle birlikte Atlas Okyanusu üzerinde kaybolan hava ambulansından kötü haber geldi.

Bermuda'dan Boston'a giden Gulfstream G100 tipi uçağa ait enkaz parçaları Nantucket açıklarında bulundu. ABD Sahil Güvenliği, uçaktaki 6 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

6 kişiyle kaybolmuştu! Uçağın telsiz kaydı ortaya çıktı

UÇAKTA HASTA DA VARDI

Uçakta dört mürettebat ile iki yolcu bulunuyordu. Uçağın işletmecisi Latitude Air Ambulance'ın verdiği bilgilere göre mürettebatı iki Kanadalı pilot ile iki Kanadalı sağlık çalışanı oluşturuyordu. Bermuda'dan alınan iki kişinin arasında ise bir hasta bulunuyordu.

Uçak, hastaların tıbbi merkezlere taşınması ve ülkelerine geri götürülmesi için hizmet veren Kanada merkezli Latitude Air Ambulance tarafından işletiliyordu.

2 DAKİKADA YAKLAŞIK 4 BİN METRE ALÇALDI

Takip verilerine göre, uçak kaybolmadan hemen önce sıra dışı irtifa kaybı yaşadı.

Gulfstream G100, uçuşun büyük bölümünde yaklaşık 24 bin feet (7 bin 300 metre) irtifada ilerledi. Ancak hava trafik kontrolüyle iletişimin kesilmesinden kısa süre önce uçak yaklaşık iki dakika içerisinde 13 bin feet, yani 3 bin 960 metre alçaldı.

SON TELSİZ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Uçakla bağlantı kesilmeden önce gerçekleştirilen son telsiz görüşmeleri de ortaya çıktı.

LiveATC tarafından yayımlanan hava trafik kontrol kayıtlarında, kontrolörün pilota: "Anlaşıldı, körlemesine geldiğinizi söylüyorsunuz. Böyle mi söylediniz?"diye sorduğu duyuldu.

Kayıtta pilotun cevabı duyulmazken, kontrolör daha sonra pilotun iletişim kesilmeden hemen önce acil durum ilan ettiğini doğruladı.

6 KİŞİ İÇİN ARAMALAR SÜRÜYOR

ABD Sahil Güvenliği, enkazın bulunmasına rağmen uçakta bulunan 6 kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bilgisi verildi.

Bir Sahil Güvenlik gemisinin gece boyunca ve pazar günü de bölgede aramalarını sürdüreceği açıklandı.

Uçaktaki dört kişinin Kanada, diğer iki kişinin ise Bermuda vatandaşı olduğu bildirildi. Kanada Ulaştırma Bakanı Steven MacKinnon, ilgili makamlarla koordinasyon halinde olduklarını ve gelişmeleri yakından takip ettiklerini aktardı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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