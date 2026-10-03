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Dünya

ABD diken üstünde! Boston'a giden uçak kayboldu

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ABD diken üstünde! Boston'a giden uçak kayboldu
Başlık ResmiABD diken üstünde! Bostona giden uçak kayboldu

ABD Sahil Güvenliği Kuzeydoğu Bölgesi, çift motorlu Gulfstream G100 tipi uçakla cumartesi sabahı iletişimin kesildiğini açıkladı.

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Bermuda'dan Boston'a gitmek üzere havalanan özel jetle Atlas Okyanusu üzerinde iletişim kesildi.

İçinde 6 kişinin bulunduğu Gulfstream G100 tipi uçaktan haber alınamaması üzerine ABD Sahil Güvenliği harekete geçti. Nantucket açıklarında uçağı bulmak için havadan ve denizden geniş çaplı arama başlatıldı.

ABD diken üstünde! Bostona giden uçak kayboldu
Başlık ResmiABD diken üstünde! Bostona giden uçak kayboldu

HAVADAN VE DENİZDEN ARANIYOR

Federal Havacılık İdaresi (FAA), uçakla iletişimin kesilmesinin ardından ABD Sahil Güvenliğine bilgi verdi.

Ekipler, uçağın bulunması için Massachusetts eyaletine bağlı Nantucket açıklarında arama çalışması başlattı. Bölgeye hava ve deniz unsurları sevk edildi.

BERMUDA'DAN BOSTON'A GİDİYORDU

FlightAware verilerine göre uçak, cuma günü ABD Doğu Saati ile 23.41'de Bermuda Uluslararası Havalimanı'ndan havalandı.

Boston'a doğru ilerleyen uçakta 6 kişinin bulunduğu açıklandı. Uçakla cumartesi sabahı iletişimin kesildiği ancak kaybolmaya neyin yol açtığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

HAVA AMBULANS ŞİRKETİNE AİT

Kanada Sivil Uçak Sicili kayıtlarına göre Kanada tescilli uçak, Latitude Air Ambulance şirketine ait.

Şirket, özel tıbbi bakıma ihtiyaç duyan hastaların ülkeler arasında naklini gerçekleştiriyor. Uçaktaki 6 kişinin kimlikleri ve aralarında hasta bulunup bulunmadığına ilişkin ise henüz bilgi verilmedi.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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