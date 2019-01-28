Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hür Demokratlar Grubu başkan yardımçısı, milletvekili Ganire Paşayeva AKPM-de "Türkiye'de muhalif siyasetçilerin durumunun bozulması: Temel haklarının korunması için Avrupa Konseyi'nde ne yapılmalı" taslak çözünürlüyün müzakiresinde konuşma yapmış və Avrupa'yı terörist politikacıları desteklememeye çağırdı..

"Sayın meslektaşlar, muhalefet, çoğulcu demokratik toplumlarda hayati bir rol oynar. İktidardaki siyasi partiyi ulusal yönetişimi geliştirmek için eleştiriyorlar. Rolleri önemli, bu yüzden demokrasini muhalefetsiz hayal etmek imkansız. Bununla birlikte, muhalefet demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkelerine uymalıdır. Bu temel ilkelere saygı göstermeyen herhangi bir muhalefet demokrasinin faaliyetini baltalıyor. Türkiye'nin konusu ile ilgili olarak, muhalefetin bazı üyeleri demokrasi kurallarına uygun davranmıyor. Taslak karar, terörle mücadele ihlalleriyle suçlanan HDP politikacılarına atıfta bulunuyor. Ulusal adli makamlara itiraz etme hakları engellenmemektedir. Sonuç olarak, meşru haklarını özgürce kullanabildiklerini söylemek mümkündür. Muhalif politikacı terörizm suçlarında taşınmaz olabilir mi? AKPM üyeleri olarak kimsenin bu soruyu olumlu cevaplayamayacağına inanıyorum. Politikacı olmak, terörizmi zorlayan ve uluslararası terör örgütlerini propagandaya sokacak bir kart -blanş (carte- blanche) vermez. AKPM muhalif politikacılara karşı davalara nasıl davranmalı? Muhalefetin savunması ile terörizme destek verilmemesi arasında hassas bir denge kurulmalı. Ancak, bu rapor böyle bir denge oluşturmaya çalışmamaktadır. Bu rapor yalnızca adli işlemlerin gerçeklerini görmezlikten gelmez, Türkiye'ye yapıcı bir yaklaşıma da sahip değildir. Biz bir Hür Demokratlar Grubu olarak muhalefetin demokratik toplumlarda oynadığı hayati rolü tamamen anlıyoruz. Bununla birlikte, üye devletlerdeki demokrasiyi güçlendirmek, terör suçlamalarına karşı "kör göz" anlamına gelmemelidir. Diğer üyelere bu konuya aynı açıdan yaklaşmalarını tavsiye ediyoruz."