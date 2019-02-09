Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yahudi asıllı damat Kusher ile Trump’ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, bu ayın sonlarında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Umman, Bahreyn ve Katar’ı ziyaret edecek. Kushner’in ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gelecek hafta Polonya’da düzenlenmesi planlanan Orta Doğu konferansında bir araya gelmesi bekleniyor. Trump’ın, İsrail-Filistin meselesinin çözümü için öne sürdüğü anlaşmaya Suudi Arabistan, BAE ve Mısır destek veriyor. “Yüzyılın Anlaşması” planı resmî olarak açıklanmadı. Ancak İsrail medyası daha önce yayınladığı haberlerde, Filistin devletinin kurulması için Sina yarımadasındaki Mısır topraklarının bir bölümünün alınmasının planlandığını yazmıştı. Oldukça detaylı olan planda Kudüs’ün tamamının İsrail’e bırakılması ve Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin çoğunun varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine olan maddeler bulunuyor. İslamiyet, Yahudilik ve Hristiyanlık için kutsal mekanların önemli kısmının yer aldığı Doğu Kudüs’te taş duvarla çevrili Eski Kent’in İsrail egemenliğinde kalacağı ancak Filistin ve Ürdün’ün de katılacağı ortak bir yönetimin kontrolünde olacağı öne sürülüyor. İsrail tarafından yerlerinden edilen 6 milyon Filistinli mültecinin, geri dönüş hakkı konusu ise anlaşmada bulunmuyor. Trump’ın söz konusu planı, 9 Nisan’da İsrail’de yapılacak genel seçimlerden sonra açıklaması bekleniyor.