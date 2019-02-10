Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Caracas’taki devlet başkanlığı sarayında ülkesindeki siyasi krize, ABD ve bölge ülkelerinin askerî tehditlerine, insani kriz iddialarına ve ekonomik yaptırımlara ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD ve bazı bölge ülkelerinin, Venezuela’ya yönelik askerî tehditlerinin, ülkesinin petrol, maden ve diğer zenginliklerini kontrol etme isteğinden kaynaklandığını söyleyen Maduro “Venezuela patates ya da muz üretseydi, emperyalist kasırganın içinde olmazdı. Şunu kabul edelim ki bir ABD imparatorluğu var ve gözlerini Venezuela halkının zenginliklerine dikmiş durumda. Bizi aşağıda, arka bahçesi olarak görüyor ve zenginliklerimizi istiyor. Bu yüzden seçim değil, darbe istiyorlar” dedi.

2 MİLYON İMZA TOPLANDI

ABD ve bölge ülkelerinin askerî tehditlerine karşı düzenlenen “Venezuela’dan ellerini çek” imza kampanyasında şimdiye kadar 2 milyona yakın imza toplandığını duyuran Maduro şöyle konuştu: Hükûmetimizin ülke dışındaki 10 milyar dolara ulaşımı engelleniyor. Altınlarımıza el konuluyor. Venezuela’ya yardım etmek istiyorlarsa, üzerine çöktüğünüz ve engellediğiniz paramızı bırakın. Bu ölümcül bir oyun, önce boynunu sıkıyorlar sonra dilenmesini bekliyorlar. ‘Önce paranızı çalıyoruz sonra size tuvalet kâğıdı veriyoruz.’ Tıpkı Trump’ın Porto Riko halkına fırlattığı gibi. Bütün bu insani yardımlarınızı alın ve oldukça ihtiyaç sahibi (Kolombiya kenti) Cucuta halkına dağıtın.

PARALEL HÜKÛMET İSTİYORLAR

Maduro, ülkesinin içinden geçtiği süreçte “Demokrasi, halkın özgürlüğü, egemenlik, toprak bütünlüğü ve barışın tehdit altında” olduğunun altını çizdi. Kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido ve etrafındaki muhalifleri eleştiren Maduro “Anayasanın hiçbir yerinde yazmayan paralel ve sanal bir hükûmet kendini demokrasinin üzerine koyuyor” dedi.

YABANCI ASKERÎ MÜDAHALE İÇİN 'HAYIR' DİYEMEDİ

Venezuela’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, AFP’ye konuştu. Ülke basınında yer bulan röportajda, Guaido’ya “ülkedeki acil insani durumu” sona erdirmek için yabancı bir gücün askerî müdahalesine izin verip vermeyecekleri soruldu. Guaido “Biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu elbette çok polemiğe sebep olan bir konu fakat çocukların ölmemesi, insanların hayatlarını kurtarabilmek ve ülkeyi yönetilebilir hâle getirip insani duruma müdahale edebilmek için Ulusal Meclis’in egemenliğini ve yetkilerimizi kullanarak ne gerekiyorsa onu yapacağız” diyerek yabancı bir ülkenin askerî müdahalesine hayır demeyeceğini kaydetti. Öte yandan Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi, muhaliflerin elindeki Ulusal Meclis’in üzerinde çalıştığı geçiş hükûmeti yasa tasarısıyla ilgili açıklama yaptı. Mahkeme, tasarının Venezuela anayasası ile çeliştiğini belirterek “Tasarı yok hükmündedir” dedi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Juan Jose Mendoza, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido’nun “güç gaspettiği, darbeye teşebbüs ettiği ve ülkeyi istikrarsızlaştırmak istediği”ni ifade etti.