Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul, Suriye’de cezaevlerinde tutulan kadın ve çocukların serbest bırakılması için önemli bir organizasyon gerçekleştirdi. Suriye hapishanelerindeki kadın ve çocukların özgürlüklerine kavuşmaları için 105 ülkeden aktivist ve aydın; Türkiye ve dünyadan yaklaşık iki bin STK’nın katkısıyla Haliç Kongre Merkezinde bir araya geldi. Arapça, İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanan basın açıklamasını okuyan İnsan Hakları ve Adalet Hareketi (İHAK) Başkan Yardımcısı Gülden Sönmez “2018 yılında 55 ülkeden on binden fazla kadının Suriye sınırında buluştuğu Vicdan Konvoyu, bugün yoluna Vicdan Hareketi olarak yoluna devam ediyor. 2011 yılından beri Suriye’de 450 binden fazla insan hayatını kaybetti. Daha fazlası kayboldu ve yaralandı. On binlerce insan ise hapishanelere ve hangarlara, okullara ve depolara dolduruldu. Bu kişiler sınırları zorlayan zulümlere maruz kaldı ve hâlâ kalmaktadır. Bugüne kadar 13 bin 500’ün üzerinde kadın hapsedilmiş ve yedi binin üzerinde kadın hâlâ bu hapishanelerde tutulmaktadır. Hapishane gibi kullanılan boş fabrika, hangar ve benzeri binalarda tutulanların sayısı bilinmiyor” dedi.

DÜNYA ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALI

Sönmez “Başta Birleşmiş Milletler ve İslam İş Birliği Teşkilatı olmak üzere tüm uluslararası mekanizmaları Türkiye, Rusya ve İran başta olmak üzere gücü ve inisiyatifi olan bütün devlet liderlerini bu konuda çaba sarf etmeye davet ediyoruz” dedi.