Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran’ın İsfahan eyaletine bağlı Meşhed Erdehal kentinde meydana gelen sel felaketinde 2 kişi hayatını kaybetti. İsfahan Valiliği Kriz Yönetim Merkezi Genel Müdürü Mansur Şişefuroş, dün gece başlayan yoğun yağış sonrasında Meşhed Erdehal nehrinin taşıdığını ve park halindeki onlarca aracın sele kapıldığını söyledi. Şişefuroş, "Tüm uyarılarımıza rağmen nehir kenarına park edilmiş araçlar vardı. Sel sularına kapılan araçlardan bir tanesinde maalesef 27 yaşında bir anne ile 5 yaşında çocuğunun cesedine ulaşıldı” dedi.

Bölgede yoğun yağışların Cuma gününe kadar devam edeceğini belirterek sel uyarısında bulunan İsfahan Valiliği Kriz Yönetim Merkezi Müdürü Şişefuroş, tatilcilerin Cuma gününe kadar Meşhed Erdehal bölgesinden uzak durmalarını istedi.

Öte yandan İran’da 17 Mart tarihinde etkili olan yoğun yağışlar 25 eyalette sel felaketine neden olmuştu. Yaşanan sel felaketi sonrası ülke genelinde 78 kişi hayatını kaybetmişti. İran’ın Huzistan ve Golistan eyaletlerinde selzedelere yardım çalışmaları devam ediyor.