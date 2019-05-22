Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus yaptığı açıklamada, Beşar Esad rejiminin ülkenin kuzeyinde yapılan saldırılarda kimyasal silah kullandığına ilişkin iddiaların araştırıldığını açıkladı. Ortagus, Esad rejiminin 19 Mayıs sabahı Suriye'nin kuzeyinde yaptığı iddia edilen klor gazı saldırısı ve kimyasal silah kullanımının yenilendiğine dair işaretler geldiğini ve ciddi derecede bulguların tespit edildiğini söyledi. Sözcü Ortagus, “Bu olayla ilgili hala bilgi topluyoruz, ancak Esad rejimi halen kimyasal silah kullanıyorsa, müttefiklerimiz ile birlikte hızlı bir şekilde yanıt verileceğini tekrar ediyoruz. İddia edilen kimyasal saldırının Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın İdlib’de ateşkes sağlanan ve 3 milyona yakın sivilin yaşadığı bölgeyi ihlal ettiği yönünde kuvvetli bilgiler geldi. Rejimin Suriye’nin kuzeyindeki sivillere yönelik saldırılarının sona ermesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump Eylül 2018'de yaptığı açıklamada, İdlib bölgesine yapılacak bir saldırının bölgeyi tamamen istikrarsızlaştıracağı uyarısında bulunmuştu.