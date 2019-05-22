Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Belçika’nın Flaman bölgesinde yer alan Mol kasabasında meydana geldi. Yerel medyada yer alana haberlere göre, yerel saat ile 1800'de oynanan Inter Mol hokey kulübü U19 kızlar maçında kazanan takım, kutlamalar sırasında havai fişek fırlattı. Havai fişeklerin yüksek gerilimli elektrik kablolarına isabet etmesi sonucu elektrik kabloları saha kenarındaki demir çite çarptı. Bunun sonucunda elektrik akımı demir çitlerden trafonun bulunduğu yöne doğru ilerleyerek, trafonun patlamasına neden oldu.

Yetkililer, saha kenarındaki demir çite yakın olan seyircilerin elektrik akımından etkilendiği; çoğunluğu seyircilerden oluşan 20 kişinin ise meydana gelen olayda yaralandığı belirtildi. Ayrıca, yaralıların hemen bölgedeki hastanelere kaldırıldığı ve iki kişinin ise halen hastanenin yanık ünitesinde tedavi gördüğü belirtildi.