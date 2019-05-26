Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’de Trump yönetiminin İran’la nükleer anlaşmadan çekilip ‘tarihteki en ağır’ diye nitelediği yaptırımları uygulamaya başlamasından beri, Washington ile Tahran arasında gerilim tırmanıyor. Nisan ayında İran Devrim Muhafızlarını ‘yabancı terör örgütü’ ilan eden Trump yönetimi, iki hafta önce ‘İran’dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir’ gerekçesiyle USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile nükleer kapasiteli 4 adet B-52 bombardıman uçağından oluşan Bombardıman Görev Gücü’nü Basra Körfezi’ne sevk etti. Ardından ‘İran bağlantılı Şii milis güçlerden kaynaklanan tehdit’ iddiası ortaya atarak İran’ın komşusu Irak’tan elzem görevdekiler hariç bütün personelini çekti. Önceki gün de ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu’ya yaklaşık 1500 ilave asker gönderilmesini onayladığını açıkladı. Gerilimin her geçen gün artarken İran’dan da ABD’ye tehditler gelmeye devam ediyor. İran Devrim Muhafızları Genel Komutan Yardımcısı Murtaza Kurbani, İran milletinin ABD yönetimini terörist nitelendirdiğini söyleyerek “ABD bölgeye iki savaş gemisi göndererek bizimle oyun oynamasın. Bu savaş gemilerini en ufak hatalarında iki adet füzemizle denizin dibine göndeririz” dedi. İran’ın Hatem el Enbiya Merkez Komutanı Gholam Ali Raşid de ABD Başkanı Donald Trump’a tepki göstererek Hürmüz Boğaz’ı ve Basra Körfezi’nin istikrarı ve güvenliğinin İran olmadan sağlanamayacağını söyledi.

ZARİF: TEHLİKELİ ADIM

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Pakistan’daki resmî temasları sonrası başkent İslamabad’dan Tahran’a hareketinden önce son gelişmeleri değerlendirdi. Zarif “ABD’nin bizim bölgemizde askeri varlığını artırması son derece tehlikelidir. Uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden bu duruma karşı koyulmalıdır” dedi. Zarif, ABD’nin İran’a yönelik iddialarının dünya barışı için tehlike oluşturduğunu belirterek; ABD’nin İran’a yönelik saldırgan politikalarını meşrulaştırmak için asılsız iddialarda bulunduğuna değindi.