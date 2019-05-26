Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi bazı ülkelere silah satışlarında Kongre onayını “bypass” eden acil durum yetkisini kullanmaya karar verdiği bildirildi. Kongre kaynaklarından yansıyan haberlere göre, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Kongreye gönderdiği mektupta, söz konusu yetki kullanımı konusunda bildirimde bulunuldu. Buna göre ABD Başkanı Trump, “acil durum” yetkisini kullanarak, son dönemde yapılmış ve çoğu Suudi Arabistan ile BAE’yi kapsayan 22 silah satışı için Kongre onayını beklemeyecek. Trump’ın Kongreyi “bypass” etme kararının derhal devreye gireceği ve 8 milyar dolarlık 22 silah anlaşmasının Kongre denetimi olmadan hemen tamamlanacağı kaydedildi. Özellikle Demokrat senatörler ve Temsilciler Meclisi üyeleri, Trump’ın adımını “ilgili yasayı kötüye kullanmak” şeklinde yorumlarken, birçok Cumhuriyetçi ismin de Yemen savaşında Amerikan silahlarının kullanılmasına karşı olduğu biliniyor.

SENATO’DAN TEPKİ

Senato Dış İlişkiler Komitesinin Kıdemli Demokrat Üyesi Bob Menendez, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak Trump yönetimine tepki gösterdi. Menendez açıklamasında, “Yönetim bir defa daha uzun soluklu ulusal çıkarlarımızı veya insan haklarına öncelik verme konusunda başarısız oldu. Bunun yerine Suudi Arabistan gibi otoriter ülkelere ‘iyilik yapmayı’ tercih etti” değerlendirmesini yaptı. Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi James Risch de Trump’ın adımının “yasallığının” tartışmaya açık olduğunu ve bunu yakından inceleyeceklerini açıkladı. ABD yönetimi, yabancı ülkelere yaptığı silah satışlarında Kongreye yazılı bildirim yapmak ve Kongrenin varsa itirazlarını değerlendirmek zorunda. Kongrenin her iki kanadı da ABD’nin Yemen savaşı bağlamında Suudi Arabistan’a satmak istediği silahların satışına blokaj koymuş, yönetimin kararını gözden geçirmesini talep etmişti.

DÖRT GÜNLÜĞÜNE JAPONYA’YA GİTTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya’nın yeni imparatoru Naruhito için yapılacak törene katılmak üzere başkent Tokyo’ya gitti. Trump’ın 4 gün sürecek ziyareti kapsamında Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile ABD-Japonya ikili ticari ve güvenlik ilişkilerini, İran ve Kuzey Kore meselelerini görüşmesi bekleniyor. Bugün Başbakan Abe ile golf oynayıp, bir sumo turnuvasına katılması beklenen Trump’ın, yarın da İmparator Naruhito ile bir araya gelmesi bekleniyor.