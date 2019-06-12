Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen hafta Türkiye’nin 31 Temmuz’a kadar Rusya’dan S-400 füze savunma sistemini alma anlaşmasını iptal etmemesi durumunda F-35 savaş uçakları programından çıkarılacağı ve eğitilen pilotların Türkiye’ye gönderileceği tehdidinde bulunan Washington yönetimi, yeni bir adım daha attı. ABD, Arizono’nın Luke Hava Kuvvetleri Üssü’ndeki ikisi eğitmen, dördü öğrenci, altı Türk pilotun F-35 uçaklarını uçurma ve bu konuda eğitim almalarının durdurulduğunu açıkladı. Tuğgeneral Todd Canterbury’nin, Türk pilotlarının F-35’ler konusunda elde ettikleri hassas bilgileri, ültimatom tarihi olan 31 Temmuz’dan sonra kullanma ihtimali sebebiyle endişe duyulduğunu söyledi.

PENTAGON DOĞRULADI

Pentagon sözcüsü Yarbay Mike Andrews de Türk pilotların uçuşlarına artık izin verilmediğini doğruladı. Andrews, Türkiye’nin S-400 füze savunma sistemini almaktan vazgeçmesi hâlinde, Türk pilotların durdurulan F-35 eğitimine devam edileceğini de kaydetti. Yarbay Andrews bununla birlikte “Türkiye’nin F-35 programına katılımının sonlandırılması için müttefikimiz Türkiye ile yakın çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

PARA İADE EDİLEBİLİR

Bu arada Pentagon, F-35 için ödenen paranın Ankara’ya iade edilmesi için görüşmelere başladı. Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ellen Lord “Pentagon, Türk Savunma Bakanlığı ile Türkiye’nin F-35 projesi için ödediği paranın iadesi konusunda görüşme yapıyor” dedi. ABD geçtiğimiz günlerde, F-35 eğitimi için Arizona ve Florida’da bulunan 42 Türk askerini sınır dışı etme kararı da almıştı.