ABD’nin Pensilvanya eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle hamile bir kadın ve oğlu hayatını kaybetti. Sel sularında sürüklenen araçta hamile kadın ve oğlu ölü olarak bulundu.
Douglass kasabası polis şefi John Dzurek, suda sürüklenen araçtaki kadının, acil durum için yaptığı görüşme esnasında irtibatın kesildiğini açıkladı.
Ulusal Meteoroloji Dairesi, Doğu Pensilvanya’nın bazı bölgeleri için sel nedeniyle acil durum ilan etti.
ABD’de sel felaketi : 2 ölü
12.07.2019 - 12:03 | Son Güncelleme: 12.07.2019 - 12:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’nin Pensilvanya eyaletinde şiddetli yağış nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.
ABD’nin Pensilvanya eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle hamile bir kadın ve oğlu hayatını kaybetti. Sel sularında sürüklenen araçta hamile kadın ve oğlu ölü olarak bulundu.
Kaynak: İHA
Etiketler : abd,sel,felaket,
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