Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EKONOMİ SERVİSİ

Türk ve ABD’li firmalar arasında yeni bir işbirliği dönemi başlıyor. Amerika’nın önde gelen 14 sanayi, yatırım ve danışmanlık şirketi, Türk firmalarla ortaklık ve iş birliği görüşmelerinde bulunmak üzere önümüzdeki hafta Türkiye’ye geliyor. 23-24 Temmuz’da İstanbul’da düzenlenecek “US Turkey Executive Leaderhip Business Roundtable-ABD Türkiye Üst Düzey Liderler Yuvarlak Masa Toplantısı”na ev sahipliği yapacak olan Amerikan İş Geliştirme Konseyi Genel Başkanı Uğur Terzioğlu, Türkiye-ABD ilişkilerini gazetemize değerlendirdi.

¥ ABD ile Türkiye arasında son günlerde yaşanan olayları da göz önünde bulundururasak, böyle bir ortamda 14 firmanın ülkemize gelmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Amerika ile yaklaşık bir haftadan beri istenmeyen olayları yaşıyoruz. Ama ben şahsen bu durumdan ümitsiz değilim ve Başkan Trump Amerika’yı Türkiye’yi çok iyi tanıyan bir insan oldu. İki ülkenin dostluğunu ve askerî ticaretini artırmak istedi ve geçenlerde 75 milyar olan ihracatı 100 milyara çıkaralım diye bir açıklama yaptı. Ve son günlerde olumlu mesajlar vermeye başladı. Türkiye ve ABD ekonomik ilişkilerinin yeni bir boyut kazanacağı bu toplantıyı ABD Başkanı Donald Trump talimat vererek ABD eski İçişleri Bakanı Zink’i görevlendirdi.

Şimdi gelelim bu kriz ortamında Amerika’dan gelecek olan firmalara. 14 ABD’li firmanın hem yönetim kurulu başkanlarının hem de hukukçuları Türkiye’ye gelecekler. Amerikalıların bu organizasyona son derece önem veriyorlar ve bu toplantılarda ortak üretim konusunda somut sonuçların da alınmasını bekliyoruz.

¥ Cumhurbaşkanımızın G20 Zirvesinde Trump’la olan görüşmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?.

Aslında Türkiye açısından çok olumlu yansımaları olduğunu görüyoruz. Zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki ikili görüşmeler gayet sıcak bir havada geçti. Siyasi alanda yaşanan bu olumlu havanın ekonomiye de yansımasını bekliyoruz. İki lider Türkiye ile ABD arasındaki dış ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması hedefini koydu. Bu rakama ulaşmak için Türkiye’de bir takım ortak üretimlerin yapılması ve üretilecek bu ürünlerin Türk kuruluşu olarak Amerika’ya ihraç edilmesi hedeflenmekte. Türkiye üretim anlamında potansiyeli çok yüksek olan bir ülke. Ortak yatırımlarla bu avantajın değerlendirilebileceğini düşünüyoruz.

¥ Yuvarlak masa toplantısına hangi firmalara katılacak?

Türkiye’ye gelecek firmalar enerji başta olmak üzere tekstil teknolojileri, siber v e fiziki güvenlik teknolojileri gibi farklı alanlarda faaliyet gösteriyorlar. ABD’liler Türk şirketlerle ortaklık yapmak konusunda çok kararlılar.

¥ Peki isim verebilir misiniz?

Artillery One LNG, Cox Oil, 7th Generation, Tellurian, KIG, Artillery One, Cybersecurity, Continental Divide International, Anderson Economic Group, Saltzman & Evinch, Mergen Group LLC., Talos Energy, Herrick Feinstein LLP, Echelon Studios, ve Steel Construction LLC.

¥ Türkiye’den hangi firmalar katılacak?

Koç Enerji Grubu, Ege Gas, Limak Holding, Aktifbank, Turan Borfit, Borusan, Botus, Sancak Grubu, Tekfen, Çalık Holding, Makyol, Kalyon, Alarko ve Gülermak gibi önde gelen şirketlerin üst düzey yetkilileri katılacak.

¥ Açılışta bir sürpriz görecek miyiz?

23-24 Temmuz’daki bu çok önemli toplantının açılışını sağ olsun bizlerin davetini kırmayan çok değerli eski başbakanımız ve eski TBMM Başkanı sayın Binali Yıldırım yapacak. Toplantıya ayrıca Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ajansı ISPAT ile çeşitli bakanlıkların ve iş dünyası kuruluşlarının yetkililerinin de katılmasını bekliyoruz. Sizin de aracılığınız ile bu önemli toplantının duyurulmasında İHLAS Medya Grubu ve Türkiye gazetesi olarak bize verdiğiniz destek için teşekkür ediyoruz.