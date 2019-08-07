Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan’ın, Müslümanların çoğunlukta yaşadığı Cammu Keşmir’i topraklarına katma çabaları devam ediyor. Hindistan’da federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha’da (Eyaletler Meclisi) 61 ret oyuna karşı 125 evet oyuyla önceki gün kabul edilen tasarı, federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha (Halk Meclisi) da görüşülmeye başlandı. Halk Meclisinin de tasarıyı görüşürken Keşmir’de pazar akşamından bu yana telefon ve internet hizmetlerindeki kesinti devam ediyor. Bölgede geniş çaplı protesto gösterilerinin yaşanmasının beklendiği, iletişim kanallarındaki kesintiler sebebiyle halkın durumu nasıl karşıladığının bilinmiyor. Kimse, eyaletin diğer bölgelerinde ne tür gelişmelerin yaşandığını bilmiyor, kimseyle iletişim kurulamıyor. Bölge halkının yanı sıra Hindistan’ın diğer eyaletlerinde yaşayan Keşmirliler de ailelerine ve akrabalarına ulaşamadığı için endişeli bir şekilde bekliyor. Hindistan’ın alacağı kararların geçerli olmadığını ve kabul etmediklerini duyuran Pakistan kara, hava ve deniz birliklerini yüksek seviyede alarma geçirdi. Yeni Delhi yönetiminin Cammu Keşmir’e yeni askerî birlikler gönderme kararının ardından Pakistanlı üst düzey komutanlar, garnizon şehri Rawalpindi’de bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı.