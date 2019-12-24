Elysee Sarayı artık cumhurbaşkanlarının emeklik sisteminde yapılacak reformlarla birlikte puanlı tabanlı sisteme dâhil olacağını duyurdu. Farklı emeklilik sistemlerine sahip ülkede Macron birleştirilmiş sistem oluşturmak istiyor. Buna göre çalışanların her gün puan toplaması ve bu puana göre emekli maaşı alması tahmin ediliyor.
Macron emekli maaşı almayacak
24.12.2019 - 04:39 | Son Güncelleme: 24.12.2019 - 04:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa’da kamu çalışanlarının hükûmetin emeklilik reformuna karşı başlattığı grev devam ederken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, tansiyonu düşürmek için 20 bin avroluk Cumhurbaşkanlığı emekli maaşından vazgeçti.
Etiketler : macron,macron fransa,
670694 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/670694.aspx
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