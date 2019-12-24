Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elysee Sarayı artık cumhurbaşkanlarının emeklik sisteminde yapılacak reformlarla birlikte puanlı tabanlı sisteme dâhil olacağını duyurdu. Farklı emeklilik sistemlerine sahip ülkede Macron birleştirilmiş sistem oluşturmak istiyor. Buna göre çalışanların her gün puan toplaması ve bu puana göre emekli maaşı alması tahmin ediliyor.