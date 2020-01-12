İngiltere’yi dört senedir sarsan Brexit krizine benzetilerek “Megxit” olarak adlandırılan krize Kraliçe Elizabeth de müdahil oldu. Kraliyet ailesine yakın kaynaklara göre Kraliçe Elzabeth, problemin hızla çözülmesi talimatı verdi. The Telegraph, Kraliçe’nin Prens Harry ve Meghan Markle’ın kraliyet ailesindeki gelecek rollerinin belirlenmesi için ilgililere 72 saat süre verdiğini bildirdi.
İngiltere Megxit krizi
12.01.2020 - 04:41 | Son Güncelleme: 12.01.2020 - 04:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere’de Prens Harry ve Meghan Markle’ın kraliyet ailesindeki görevlerinden çekildikleri açıklamasının ardından başlayan kriz devam ediyor.
Etiketler : harry meghan,
674564 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/674564.aspx
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