Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’yi dört senedir sarsan Brexit krizine benzetilerek “Megxit” olarak adlandırılan krize Kraliçe Elizabeth de müdahil oldu. Kraliyet ailesine yakın kaynaklara göre Kraliçe Elzabeth, problemin hızla çözülmesi talimatı verdi. The Telegraph, Kraliçe’nin Prens Harry ve Meghan Markle’ın kraliyet ailesindeki gelecek rollerinin belirlenmesi için ilgililere 72 saat süre verdiğini bildirdi.