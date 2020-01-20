Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bölgede göç verilerine ilişkin çalışma yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj’ın paylaştığı bilgilere göre, Rusya’nın da hava desteği verdiği saldırılar sonucu Daret İzze ilçesi, Ayncara, Kasimiyye, Sellüm, Han Tuman, Han Asal, Kefer Naha ve Ayn Cara yerleşimlerinden göçler başladı. Saldırılar sonucunda, son 3 günde 4 bin 698 aileden oluşan yaklaşık 26 bin 779 sivil evsiz kaldı. Esad rejimi, Rusya ve İran destekli yabancı terörist grupların saldırılarında yerinden edilenlerin yüzde 13’ü (611 aile) FKH, 17’si (799 aile) ZDH bölgesine, 32’si (1503 aile) sınır hattındaki kamplar bölgesine ve geriye kalanlar da nispeten güvenli yerleşimlere dağıldı. Suriye Müdahale Koordinatörlüğü verilerine göre, İdlib’in güney ve güneydoğu yerleşimlerinden Kasım 2019’dan itibaren yaklaşık 67 bin 104 aileden oluşan 382 bin 466 sivil göç etti.