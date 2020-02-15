Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İman bebek, İdlib’den göç ederek Afrin’in güneybatısındaki bir geçici barınma alanında camsız bir barakada kalan ailesi tarafından sabah Afrin Şifa Hastanesine getirilmişti. Ancak 1,5 yaşındaki İman bebeğin hastaneye geldiğinde kalbinin durduğu anlaşılmıştı. Afrin Şifa Hastanesinin paylaştığı ve bebeğin ölümünden sonra çekilen fotoğrafta İman’ın gözlerinin açık olduğu görülüyor. İman Ahmed Leylâ’nın ölümüne Batı dünyası sessiz kalmasına sosyal medyada “dünyanın vicdanı donmuş” yorumlarına yol açtı.

1,8 MİLYON KİŞİ SINIRDA

Esad rejimi güçleri ve Rusya’nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki yerleşimlere yoğun saldırıları sonucu Ocak 2019’dan bu yana yaklaşık 1,8 milyon sivil Türkiye-Suriye sınırı yakınlarına göç etmişti. Göç edenlerin büyük kısmı, Türkiye sınırı hattındaki kamplar bölgesine gelirken bir kısmı da Türkiye’nin terörden arındırdığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtı bölgesine sığındı. İdlib’deki kampların dolması, yeni çadır kurulacak alan ile altyapının bulunmaması ve yardımların azalması sebebiyle binlerce sivil, hava sıcaklığının eksi 10’a kadar gerilemesi sebebiyle zor günler geçiriyor.