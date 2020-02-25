Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lübnan Bakanlar Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınabilecek önlemleri değerlendirmek üzere Cumhurbaşkanı Mişel Avn başkanlığında toplandı.

Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed, toplantının ardından başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda basına yaptığı açıklamada, salgının görüldüğü ülkelere dini seyahat uçuşlarını durdurma kararı alındığını belirtti.

Sağlık Bakanlığının, Dünya Sağlık Örgütü'nün Kovid-19 salgınını önleme önerisiyle uyumlu uluslararası standartlara bağlı kalmaya önem verdiğini aktaran Abdussamed, Lübnan ile salgının görüldüğü ülkeler arasındaki uçuşlara sınırlama getirileceğini ifade etti.

Abdussamed, önümüzdeki günlerde Beyrut'ta yer alan Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'ndaki önlemleri artıracaklarını dile getirdi.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, geçen hafta İran'ın Kum kentinden gelen bir yolcuda Kovid-19 tespit edildiğini açıklamıştı.

Petrol ve gaz arama faaliyetleri başlıyor

Lübnan'ın petrol ve gaz arama çalışmalarına da değinen Bakan Abdussamed, Fransız petrol şirketi Total'a ait "Tungsten Explorer" sondaj gemisinin Lübnan açıklarına ulaştığını aktardı.

Abdussamed, Lübnan'ın deniz sahasındaki 4. blokta yapılacak sondaj faaliyetlerinin 48 saat içinde başlayacağını kaydetti.

Enerji ve Su Bakanı Rimun Gacar, 4. blokta başlayacak arama çalışmalarının yaklaşık 2 ay süreceği bilgisini paylaşmıştı.

Lübnan'ın doğal gaz ve petrol arama süreci

Lübnan hükümeti, 4 Ocak 2017'de, Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) olarak adlandırılan bölgede petrol ve doğal gaz aramalarını başlatacak iki kararnameyi onaylamıştı.

Böylece, ihaleye açılacak blokların seçilmesi, arama yapacak şirketler için lisanslama ve gelirlerin paylaşılmasına ilişkin modelin belirlenmesi süreci başlamıştı.

Bakanlar Kurulu da Aralık 2017'de Fransa'nın Total, İtalya'nın ENI ve Rusya'nın Novatek şirketlerinden oluşan bir konsorsiyuma, Lübnan'ın deniz sahasında belirlenen 10 deniz blokunun kuzeyindeki 4. blok ve güneyindeki 9. blok için petrol arama ve çıkarma izni vermişti.