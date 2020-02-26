Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mısır’ın eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek hayatını kaybetti. Tam adı Muhammed Hüsnü Sadi Mübarek. 1949 yılında Mısır Askerî Akademisine giren Mübarek, 1972 yılında ülkenin üçüncü Cumhurbaşkanı Enver Sedat tarafından hava kuvvetleri komutanlığına getirildi. Ekim 1973’te İsrail’le yapılan Yom Kippur Savaşı’nın ilk günlerinde Mısır Hava Kuvvetlerinin elde ettiği başarılarda önemli rol oynadı ve ertesi yıl mareşal oldu. Nisan 1975’te devlet başkanı yardımcılığına atanan Hüsnü Mübarek, 6 Ekim 1981’de Cumhurbaşkanı Enver Sedat’ın suikast sonucu öldürülmesinin ardından koltuğa oturdu. 1987, 1993, 1999 ve 2005 yıllarında yapılan seçimlerde arka arkaya dört kez göreve seçildi. “Arap Baharı” adı verilen süreçte yaşanan halk eylemlerine kadar görev yapan Mübarek, Şubat 2011’de koltuğunu yardımcısı Ömer Süleyman’a devrettikten sonra istifa etmişti.



SİSİ DÖNEMİNDE BERAAT

Mübarek, Arap Baharı sırasında 846 göstericinin öldüğü olaylarda emir vermekle suçlandı, idamla yargılandı. Seçimi kazanıp cumhurbaşkanı seçilen Muhammed Mursi döneminde yargılama devam etti. Ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı, ancak karara itiraz edildi. Mursi’ye darbe yapan ve göstermelik seçimle kendini cumhurbaşkanı seçtiren Abdulfettah Sisi döneminde ülkenin en üst düzeydeki temyiz mahkemesi tarafından 2 Mart 2017’de hakkında beraat kararı verildi. 2011’de mide kanseri teşhisi konulan ve yargılama döneminin neredeyse tamamını hastanede geçiren Hüsnü Mübarek, 24 Mart 2017’de serbest bırakıldı.



NETANYAHU’DAN TAZİYE

Mübarek’in ölümünün ardından Mısır’ın darbeci Cumhurbaşkanı Sisi’nin makamından yapılan açıklamada, Mübarek “askerî lider ve savaş kahramanı” diye nitelenerek yasının tutulduğu ve ailesine taziye mesajı iletildiği belirtildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da başsağlığı mesajı yayınladı ve “Mübarek, halkını barış ve güvenliğin yanı sıra İsrail ile de barış yapmaya yönelten bir liderdi” dedi.