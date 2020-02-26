Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, (EMSC) Endonezya’nın Tanimbar bölgesinde 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. EMSC, depremin yerin 49 kilometre derinliğinde meydana geldiğini aktardı. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı ve herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.

Endonezya, güçlü depremleriyle bilinen Pasifik Ateş Çemberi üzerinde bulunuyor.