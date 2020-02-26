Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, (EMSC) Endonezya’nın Tanimbar bölgesinde 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. EMSC, depremin yerin 49 kilometre derinliğinde meydana geldiğini aktardı. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı ve herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.
Endonezya, güçlü depremleriyle bilinen Pasifik Ateş Çemberi üzerinde bulunuyor.
Endonezya’da 6.2 büyüklüğünde deprem
26.02.2020 - 11:19 | Son Güncelleme: 26.02.2020 - 11:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Endonezya’da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, (EMSC) Endonezya’nın Tanimbar bölgesinde 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. EMSC, depremin yerin 49 kilometre derinliğinde meydana geldiğini aktardı. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı ve herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : endonezya,deprem,
684074 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/684074.aspx
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