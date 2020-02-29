Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de Müslümanları kapsam dışı bırakan Vatandaşlık Kanunu’na karşı protestolar devam ediyor. Düzenlenen protestoların şiddet olaylarına dönüşmesiyle gerilim tırmandı. Pazar günü başlayan gösterilerdeki hadiseler giderek şiddetlendi. Hindu ve Müslüman gruplar arasında çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40’a yükseldi. Yüzden fazla kişinin gözaltına alındığı ve ölenlerin arasında bir polis memurunun bulunduğu olaylarda 70’ten fazla polis memuruyla birlikte toplam 300’den fazla kişi de yaralandı. Başkent Yeni Delhi’nin kuzeydoğusunda çıkan çatışmalarda grupların yağma, kundaklama ve vandalizme başvurdukları aktarıldı. Özellikle Müslümanların daha güvenli yerler bulabilmek adına evlerini terk ettiği belirlendi. Vatandaşlık Düzenleme Kanunu, Hindistan Parlamentosu tarafından kabul edilmiş ve 13 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind’in imzasıyla yürürlüğe girmişti. Kanun; Afganistan, Bangladeş ve Pakistan’dan gelen ve Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlık dinlerine mensup illegal göçmenlere vatandaşlık yolunu açarken aynı sınıftaki Müslümanları kapsam dışı bırakıyor. Bu arada Hindistan genelinde Aralık 2019’dan bu yana devam eden protestolarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 62’ye yükseldi.