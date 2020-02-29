Pakistan'ın Pencap eyaletinin Kasur şehrinde bulunan kağıt fabrikasının buhar kazanının patlaması sonucu 4 işçi hayatını kaybetti, 5 işçi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların 3’ünün durumunun ağır olduğu açıklandı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, patlama nedeniyle çıkan yangını kontrol altına aldı. Patlama sonucu fabrikanın büyük bir kısmı zarar gördü. Patlamanın nedeni ise henüz bilinmiyor. Polis ekipleri, araştırmaların sürdüğünü aktardı.
Pakistan’da bir fabrikada buhar kazanı patladı: 4 ölü, 5 yaralı
29.02.2020 - 10:00 | Son Güncelleme: 29.02.2020 - 10:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pakistan’da bir kağıt fabrikasının buhar kazanının patlaması sonucu 4 işçi hayatını kaybederken 5 işçi de yaralandı.
Pakistan'ın Pencap eyaletinin Kasur şehrinde bulunan kağıt fabrikasının buhar kazanının patlaması sonucu 4 işçi hayatını kaybetti, 5 işçi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların 3’ünün durumunun ağır olduğu açıklandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : pakistan,
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